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С. Собянин поздравил народного артиста РСФСР А. Збруева с 80-летним юбилеем
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С. Собянин поздравил народного артиста РСФСР А. Збруева с 80-летним юбилеем 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР Александра Збруева. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
«Выдающийся актер и легенда «Ленкома», Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественной культуры. На протяжении более чем полувека Вы дарите московским, всем российским театралам радость встречи с прекрасным искусством, сыграв на прославленной сцене десятки ролей. Классику нашего кино невозможно представить без фильмов с Вашим блистательным участием, без галереи образов современников, созданных Вашим уникальным талантом. Высочайшее мастерство, преданность актерской профессии и интеллигентность по праву снискали Вам любовь миллионов поклонников театра и кино», — написал мэр.
А. Збруев родился 31 марта 1938 г. в Москве. В 1961 г. окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина и был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). А. Збруев известен и как актер кино. В 1970-х всесоюзную известность ему принесли роли в фильмах «Круг», «Романс о влюбленных» и «Большая перемена».
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