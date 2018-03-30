Итальянский мистический фильм откроет программу Московского международного кинофестиваля

Мистический фильм итальянского режиссера Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой» покажут на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом журналистам сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

«Что касается открытия, то мы перевели в открытие конкурсную картину замечательного итальянского режиссера Ф. Озпетека «Неаполь под пеленой», она откроет фестиваль. Эта картина содержит мистические, эротические элементы. Такая непростая картина. Она была номинирована на многие премии», — пояснил П. Шепотинник.

Он добавил, что всего в конкурсную программу вошло 15 кинокартин. Россию в основной программе представят: «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова и фильм «Ню» режиссера Яна Гэ

40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2018 г.