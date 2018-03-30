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Школьник из Петербурга хранил дома боеприпасы, чтобы снять фильм
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Школьник из Петербурга хранил дома боеприпасы, чтобы снять фильм 

АиФ Санкт-Петербург 32 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 17-летний школьник хранил дома боеприпасы, чтобы снять фильм на военную тематику, «чтобы снять фильм на военную тематику». Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Светланы Агапитовой.
Подростка обвинили в незаконном обороте оружия после обыска в его квартире, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили у девятиклассника патроны и бездымный порох. В отношении юноши возбудили уголовное дело.
Сам школьник объяснил наличие боеприпасов желанием снять любительский фильм на военную тематику: подросток уже давно интересуется военной историей.
Известно, что юноша уже некоторое время находится на домашнем обучении и имеет проблемы с успеваемостью. По данным Центра образования, подросток вряд ли сможет закончить девятый класс.
Расследование уголовного дела продолжается.
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