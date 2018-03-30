Школьник из Петербурга хранил дома боеприпасы, чтобы снять фильм

В Петербурге 17-летний школьник хранил дома боеприпасы, чтобы снять фильм на военную тематику, «чтобы снять фильм на военную тематику». Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Светланы Агапитовой.

Подростка обвинили в незаконном обороте оружия после обыска в его квартире, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили у девятиклассника патроны и бездымный порох. В отношении юноши возбудили уголовное дело.

Сам школьник объяснил наличие боеприпасов желанием снять любительский фильм на военную тематику: подросток уже давно интересуется военной историей.

Известно, что юноша уже некоторое время находится на домашнем обучении и имеет проблемы с успеваемостью. По данным Центра образования, подросток вряд ли сможет закончить девятый класс.

Расследование уголовного дела продолжается.