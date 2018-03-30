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Назван фильм открытия ММКФ
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Назван фильм открытия ММКФ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Назван фильм открытия Московского международного кинофестиваля. Это лента «Неаполь под пеленой» итальянского режиссера Ферзана Озпетека, сообщает агентство городских новостей «Москва».
"Эта картина содержит мистические, эротические элементы. Такая непростая картина. Она была номинирована на многие премии", — заявил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.
По его словам, в конкурс попало 15 лент. В основной программе Россию представят «Царь-птица» Эдуарда Новикова и «Ню» Яна Гэ.
ММКФ будет проходить с 19 по 26 апреля.
Ранее сообщалось, что число площадок ММКФ в этом году будет увеличено.
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