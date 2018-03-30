Финалистка шоу «Голос» представит свой фильм в основном конкурсе Московского кинофестиваля

МОСКВА, 30 марта. / ТАСС /. Дирекция Московского международного кинофестиваля (ММКФ) объявила в пятницу предварительный список картин, которые войдут в основную конкурсную программу мероприятия. Пока это 15 фильмов, два из них — российские, передает корреспондент ТАСС.

Московский кинофестиваль в 40-й раз пройдет 19-26 апреля. Обычно он проходит летом, однако в этом году сроки сдвинули из-за проведения чемпионата мира по футболу.

Россию в основном конкурсе, в частности, представляет фильм под названием «Ню» режиссера и актрисы Ян Гэ . Она выросла в Пекине, училась на актерском факультете ВГИКа (курс Сергея Соловьева ), с 2012 года — актриса «Гоголь-центра». В 2017 году стала финалисткой вокального шоу «Голос».

Фильм «Ню» — ее режиссерский дебют. В ленте рассказана история китайской девушки, которая ищет в Москве свою любовь, но, как она считает, ей мешает языковой барьер.

Еще одна российская картина — фильм «Царь-Птица» Эдуарда Новикова . Действие ленты происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои — пожилые супруги, в дом к которым прилетает орел, считающийся в этих краях священной птицей.

В основной конкурс также вошли картины «12-й человек» от создателя фильмов «Розовая пантера» и «Каратэ-пацан» Харальда Цварта (Норвегия), военная драма «Воспоминания солдата» (Республика Корея), «Гаспар едет на свадьбу» (Франция, Бельгия) от режиссера Антони Кордье, чьи ленты показывали на Венецианском фестивале.

Кроме того, в конкурс включены картины «Гнев» про холоднокровные убийства (Португалия), режиссерский дебют оператора Мерседес Лаборде «Год Леона» (Аргентина), первый полнометражный фильм участника Каннского кинофестиваля Дастина Финели «Заблудшие» (Новая Зеландия), «Неаполь под пеленой» (Италия) Ферзана Озпетека, который уже выигрывал призы на ММКФ.

В основном конкурсе также участвуют «Ночной Бог» режиссера Адильхана Ержанова (Казахстан), шекспировская «Офелия» (США) в интерпретации Клер Маккартни, «Ричард спускается в ад» участника Венецианского фестиваля Роберта Торре (Италия), «С пеной у рта» про тренера служебных собак (Латвия, Польша, Литва), «Стойкость» про больного раком бывшего капитана советской армии (Узбекистан), «Халеф» про реинкарнацию (Турция).

Жюри и спецпрограммы

В жюри основного конкурса вошли российский режиссер Анна Меликян , итальянский продюсер Паоло дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж , китайский режиссер Лян Цяо.

Основной площадкой ММКФ останется киноцентр «Октябрь». На фестивале также пройдет конкурс документального кино. В жюри вошли директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова , художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, продюсер, сценарист и режиссер Саулюс Бержинис. На их суд будут представлены ленты режиссеров из Республики Корея, Сербии, Германии, Италии, Канады, России и Швейцарии.

Будет организована спецпрограмма «Persona: Ингмар Бергман » — большая ретроспектива, посвященная 100-летию шведского режиссера, трехкратного лауреата премии «Оскар». В рамках ретроспективы будет показано более 20 работ Бергмана — в том числе и те ленты, которые никогда не демонстрировали в России. Еще одним специальным событием ММКФ станет программа «Две недели длиной в 50 лет», состоящая из самых интересных фильмов Каннской секции «Двухнедельник режиссеров».

Также зрители увидят программы «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», где, в частности, покажут фильмы Берлинского кинофестиваля, «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век кино стран Балтии». Также будет организован спецпроект, посвященный Брюсу Ли

Претерпят изменения показы российских фильмов — современные картины, имеющие потенциал для показа на зарубежных фестивалях или выхода в международный прокат, а также отечественные проекты, находящиеся на стадии work-in-progress, будут продемонстрированы зарубежным гостям, международным баерам и дистрибьюторам. Часть показов состоится в кинотеатрах городской сети «Москино». Традиционные «Российские программы» пройдут в Доме кино. Союз кинематографистов при участии молодежного центра представит новый проект «Фестиваль регионального молодежного кино России».

О фестивале

ММКФ — фестиваль класса «А», к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. В 1972 году он вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно. Президент фестиваля — Никита Михалков