Дэнни Гловер из «Смертельного оружия» приедет на казанский кинофестиваль 

Дэнни Гловер — справа. Фото: Warner Bros. Pictures
Организаторы международного фестиваля мусульманского кино привезут в Казань очередную голливудскую звезду. В этом году почетным гостем фестиваля станет американский актер Дэнни Гловер, известный многим по культовому боевику «Смертельное оружие». Еще одним гостем форума будет Эммануил Виторган.
Программным директором казанского кинофестиваля стал академик Российской академии киноискусства «Ника» Сергей Лаврентьев. Отборочная комиссия тоже обновилась. Вместе с венгерским киноведом Иваном Форгачем и российским кинокритиком Сергеем Анашкиным отбирать фильмы будет уроженка Казани Наргиз Нуреева (выпускница ВГИКа).
В дирекцию фестиваля поступило уже около 200 заявок из Египта, Турции, Ирана, Индии, Китая, Ирака, США, Греции, Германии, Палестины, Иордании и других стран.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 5 по 11 сентября, сообщают организаторы.
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