Дэнни Гловер из «Смертельного оружия» приедет на казанский кинофестиваль

Организаторы международного фестиваля мусульманского кино привезут в Казань очередную голливудскую звезду. В этом году почетным гостем фестиваля станет американский актер Дэнни Гловер, известный многим по культовому боевику «Смертельное оружие». Еще одним гостем форума будет Эммануил Виторган

В дирекцию фестиваля поступило уже около 200 заявок из Египта, Турции, Ирана, Индии, Китая, Ирака, США, Греции, Германии, Палестины, Иордании и других стран.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 5 по 11 сентября, сообщают организаторы.

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