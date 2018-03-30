Ещё
Как выглядят съёмки знаменитых фильмов изнутри: 10+ редких фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядят съёмки знаменитых фильмов изнутри: 10+ редких фото 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
«Железный человек 3» (верхнее фото)
Едва ли найдётся в мире человек, который не хотел бы заглянуть на съёмочную площадку и своими глазами увидеть, как снимаются фильмы. Лишь немногие киностудии приглашают на экскурсии. Посмотреть на создание киношедевров и изнанку киношной кухни можно с помощью редких фотографий. Собрали для вас несколько.
«Звёздный десант» «Иван Васильевич меняет профессию» «Бесславные ублюдки» «Изгой» «Служебный роман» «Конан-разрушитель» «Кошмар на улице Вязов» «Любовь и голуби» «Гори, гори, моя звезда» «Тыквоголовый» «Дюнкерк» «Бриллиантовая рука» «Ирония судьбы или С лёгким паром» «Тёмная башня» «Великий Гэтсби» «Покровские ворота» «Гостья из будущего» «Восставший из ада» «Тёмный рыцарь» «Унесённые ветром» «Доказательство смерти» «Бэтмен и Робин» «Очи чёрные» «Собачье сердце» «Карнавальная ночь» «Кэрри» «Кошмар на улице Вязов» «Эдвард Руки-ножницы» «Невеста Франкенштейна» «Мизери» «Хоббит: Неожиданное путешествие» «Техасская резня бензопилой» «Три мушкетёра» «Служебный роман» «Вий» «Берегись автомобиля»
Ранее в Сети удивлялись сходству российских и заграничных актрис и назвали их киноблизнецами. Посмотрите сами.
Интересно почитать про актёров, которые подверглись поистине драматическим трансформациям ради роли — толстели, худели, обучались боевым искусствам, делали татуировки и другие экстремальные вещи.
Любопытно взглянуть, как актёров меняет время. На эту тему мы публиковали материал «Как выглядели звёзды российского кино в дебютных фильмах и сейчас».
Ридус: последние новости
«Казалось, он будет жить вечно»: коллеги и друзья об ушедшем Анофриеве «Злой гений» из фильмов: как Сергей Мавроди построил себе пирамиду «Это мое мнение»: Алиса Вокс открестилась от обвинений в госзаказе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»75
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
5 боевиков с брутальными героями
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение