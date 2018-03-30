Как выглядят съёмки знаменитых фильмов изнутри: 10+ редких фото

«Железный человек 3» (верхнее фото)

Едва ли найдётся в мире человек, который не хотел бы заглянуть на съёмочную площадку и своими глазами увидеть, как снимаются фильмы. Лишь немногие киностудии приглашают на экскурсии. Посмотреть на создание киношедевров и изнанку киношной кухни можно с помощью редких фотографий. Собрали для вас несколько.

«Звёздный десант» «Иван Васильевич меняет профессию» «Бесславные ублюдки» «Изгой» «Служебный роман» «Конан-разрушитель» «Кошмар на улице Вязов» «Любовь и голуби» «Гори, гори, моя звезда» «Тыквоголовый» «Дюнкерк» «Бриллиантовая рука» «Ирония судьбы или С лёгким паром» «Тёмная башня» «Великий Гэтсби» «Покровские ворота» «Гостья из будущего» «Восставший из ада» «Тёмный рыцарь» «Унесённые ветром» «Доказательство смерти» «Бэтмен и Робин» «Очи чёрные» «Собачье сердце» «Карнавальная ночь» «Кэрри» «Кошмар на улице Вязов» «Эдвард Руки-ножницы» «Невеста Франкенштейна» «Мизери» «Хоббит: Неожиданное путешествие» «Техасская резня бензопилой» «Три мушкетёра» «Служебный роман» «Вий» «Берегись автомобиля»

Ранее в Сети удивлялись сходству российских и заграничных актрис и назвали их киноблизнецами. Посмотрите сами.

Интересно почитать про актёров, которые подверглись поистине драматическим трансформациям ради роли — толстели, худели, обучались боевым искусствам, делали татуировки и другие экстремальные вещи.

Любопытно взглянуть, как актёров меняет время. На эту тему мы публиковали материал «Как выглядели звёзды российского кино в дебютных фильмах и сейчас».