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Фильмы «Ню» и «Царь-птица» представят Россию в конкурсной программе ММКФ
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Фильмы «Ню» и «Царь-птица» представят Россию в конкурсной программе ММКФ 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 марта — РИА Новости. В конкурсной программе юбилейного 40-ого Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в столице с 19 по 26 апреля, участвуют 15 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представят фильмы «Ню» и «Царь-птица», сообщила дирекция ММКФ.
Картина «Ню» китайского режиссера Ян Гэ рассказывает о девушке из Поднебесной, которая ищет в Москве свою любовь. Фильм «Царь-птица» Эдуарда Новикова повествует о жизни супружеской пары в якутской тайге, уточнили в дирекции.
"Фильмом открытия фестиваля станет конкурсная итальянская картина «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека, он представит ее на открытии. Это очень любопытный фильм, яркий и интересный", — рассказал директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник на пресс-конференции в пятницу.
В жюри конкурса вошли российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь"), американский актер Джон Сэвидж, ("Твин Пикс", «Движение вверх»), китайский режиссер Лян Цяо, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко ("Цезарь должен умереть", Чудеса").
Программы фестиваля
В рамках фестиваля так же пройдут конкурсы документального кино и короткого метра, а также ряд специальных внеконкурсных программ, в частности, ретроспективы "Брюс Ли. Человек-миф" и «Persona: Ингмар Бергман», последний — к юбилею выдающегося шведского режиссера.
Еще одним специальным событием ММКФ станет программа «Свои» к юбилею фестиваля, в рамках которой покажут фильмы, принимавшие участие в программе киносмотра, в частности, ленты режиссеров Асгара Фархади, Жана Эсташа, Джоанны Хогг и других.
Программа «Две недели длиной в 50 лет» познакомит зрителей с фильмами параллельной каннской секции «Двухнедельник режиссеров» за последние полвека, в числе которой картины таких режиссеров как братья Тавиани, Отар Иоселиани, братья Дарденн, Михаэль Ханеке, Алексей Балабанов и других мастеров экрана.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.
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