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«Чеченфильм» снимет патриотическое кино «Битва за Кавказ» в 2018 году
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«Чеченфильм» снимет патриотическое кино «Битва за Кавказ» в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Новое патриотическое художественное кино «Битва за Кавказ» о годах Великой Отечественной войны снимут на киностудии «Чеченфильм» до конца 2018 года. Фильм приурочат к празднованию 200-летия Грозного, сообщил ТАСС автор идеи, продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.
"Фильм под рабочим названием «Битва за Кавказ» приурочен к 200-летию Грозного, но к самому празднованию (5 октября — прим. ТАСС) мы не успеем. Мы сделаем его до конца года и презентуем на уровне республики", — сказал Терекбаев.
По его словам, картина будет основана на реальных событиях. «Это история про трех молодых парней — чеченского, русского и еврейского. Война заставила их встать на защиту Родины, они пошли помогать партизанам, ожесточенные бои шли за грозненскую нефть. Будут реконструированы сцены боевых действий», — отметил собеседник агентства.
Съемки пройдут в основном в Чечне, а также, возможно, в Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане. «Мы надеемся на поддержку Министерства культуры РФ, нашим партнером также будет Российское военно-историческое общество. Мы уже провели переговоры с несколькими российскими бизнесменами, которые готовы подержать нас. Бюджет — 96 млн рублей», — добавил Терекбаев.
Кинокомпания «Чеченфильм» является крупнейшей на территории Северо-Кавказского федерального округа. Она осуществляет полный цикл кинопроизводства — от продюсирования до реализации и дистрибуции проекта.
В 2016 году киностудия выпустила первый кавказский боевик «Столкновение», а также участвовала в создании пяти полнометражных совместных проектов, в том числе с «Русской Фильм Группой» «Прощаться не будем», «Испытание» и «Самая красивая комедия». В этом году в прокат выходит детский приключенческий фильм «Лучшие друзья», созданный совместно с кинематографистами Индии. Киностудия также планирует запуск проектов с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.
Грозный — город воинской славы
Грозный основан в 1818 году, сегодня это один из крупных городов Северного Кавказа с населением около 300 тыс. человек. Ему присвоено почетное звание города воинской славы. По данным Министерства обороны РФ, на территории двух районов Чечни — Шелковской и Наурский — погибло более 30 тыс. человек. За несколько лет проведения акции «Вахта памяти» в регионе были найдены останки более 250 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в ожесточенных боях на подступах к Грозному.
Празднование 200-летия Грозного состоится 5 октября 2018 года, на что выделили более 271 млн рублей, в том числе 258 млн рублей из федерального бюджета. Запланировали около 50 мероприятий, в том числе фестивали, конкурсы, форумы, а также реставрация зданий и объектов культурного наследия.
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