Киностудия «Чеченфильм» снимет комедийное кино с Индией

ГРОЗНЫЙ, 31 марта. / ТАСС /. Кинокомпания «Чеченфильм» начала производство художественного комедийного фильма совместно с кинематографистами Индии. Об этом ТАСС сообщил продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.

"Мы снимем комедию с нашими индийскими коллегами. Планируемый бюджет — 50 млн рублей. Автор и режиссер фильма, наш представитель в Индии — Рабият Аджикамалова", — сказал Терекбаев.

По его словам, съемки пройдут в Индии и Дагестане. «История такая: индийский мальчик приезжает в Дагестан и влюбляется здесь, все будет основано на казусах. Съемки еще не начались, мы сейчас проводим предварительный кастинг, дорабатываем последнюю версию сценария. Думаю, в мае начнем снимать», — отметил продюсер.

Терекбаев пояснил, что комедия станет уже вторым российско-индийским проектом. В этом году в прокат в 22 странах выйдет детский приключенческий фильм «Лучшие друзья», над которым также работали кинематографисты двух стран.

Интерес мусульманского мира

По словам Беслана Терекбаева, «Чеченфильм» также намерен запустить кинопроекты с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

"26 апреля пройдут Дни российской культуры в Иране, там мы подпишем договор с нашими партнерами о создании совместного российско-иранского детского фильма. Мы хотим показать красоту России и Ирана через истории детей, объединить наши культуры. Никакой политики, только приключения, фэнтези, иранская мифология", — рассказал Терекбаев.

Уже начались съемки комедийного фильма совместно с Египтом. «Прошли пять съемочных смен, из этого мы подготовим тизер, который будем презентовать в Египте вместе с нашими партнерами. Есть вероятность, что там мы получим финансовую поддержку. Рабочее название фильма — „Египетские каникулы“, — уточнил собеседник агентства.

Терекбаев добавил, что Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере кино. „Они сейчас запустят программу кинофикации, на днях у них открывается первый за 40 лет кинотеатр. Мы также готовим проект с ОАЭ. Мы видим себя как киностудия из мусульманской республики, которая будет продвигать российским кинематограф в мусульманский мир“, — пояснил продюсер.

О кинокомпании

Кинокомпания „Чеченфильм“ является крупнейшей на территории Северо-Кавказского федерального округа. Она осуществляет полный цикл кинопроизводства — от продюсирования до реализации и дистрибуции проекта.

В 2016 году киностудия выпустила первый кавказский боевик „Столкновение“, а также участвовала в создании пяти полнометражных совместных проектов, в том числе с „Русской Фильм Группой“ „Прощаться не будем“, „Испытание“ и „Самая красивая комедия“.