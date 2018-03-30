«Черное зеркало» на русский лад

Сериал «Этюды о свободе» — фантазия на тему ближайшего будущего России — снял Владимир Мирзоев совместно с телеканалом «Дождь». При работе авторы ориентировались на западные сериалы «Черное зеркало» и «Рассказ служанки».

Создатели сериала смоделируют возможные ситуации развития настроений: нарушение интимного пространства, тайны личной жизни, посягательство на свободу творчества, самовыражения и права на жизнь.

В первом сезоне три новеллы: «Наставники», «Опасный человек», «Рай». Каждый эпизод длится около 25 минут.

В первой серии молодых супругов навещают наставники — специальные кураторы, счастливо живущие в браке. Согласно новому закону кураторы должны помогать молодым семьям. Одного из наставников играет Максим Суханов («Страха глухих», «Дети Арбата»).

Второй эпизод рассказывает о сценаристе ( Максим Виторган ), которого подозревают в экстремизме. В сценарии автора слишком много сцен с дождем. В третьей истории молодая девушка проходит собеседование на должность «домашнего поэта». Если она получит работу, то будет вынуждена оборвать все контакты и писать стихи для одного человека.

Премьера сериала состоится 8 апреля. Он будет выложен на платформах телеканала «Дождь» и его партнеров, доступ к просмотру будет платным.