Ещё
«Историю трех городов» покажут в культурном центре на улице Правды
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Историю трех городов» покажут в культурном центре на улице Правды 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Бесплатный показ художественного фильма «История трех городов» состоится в среду, 4 апреля, в Китайском культурном центре на улице Правды. Картина будет демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами. Об этом сообщила пресс-секретарь центра Ольга Рудакова.
— В тревожные 40-50-е годы любовная романтика труднодостижима, влюбленные могут только мечтать об обручальных кольцах, серенадах и нерушимых клятвах. Таможенник Фан Даолун встречает женщину по имени Чэнь Юэжун, и в их сердцах рождается любовь, — рассказала о завязке сюжета Рудакова.
Фильм основан на реальных событиях.
Начало в 19.00. Необходима регистрация по адресу электронной почты moskvaccc@gmail.com. Справки по телефону: 8 (495) 612-11-97. Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Фильм «Герой Тай Чи» покажут гостям Китайского культурного центра на улице Правды Рядом с Савеловским проведут фестиваль конной стрельбы из лук О Корнее Чуковском рассказали в библиотеке на 1-й Хуторской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение