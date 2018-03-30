«Историю трех городов» покажут в культурном центре на улице Правды

Бесплатный показ художественного фильма «История трех городов» состоится в среду, 4 апреля, в Китайском культурном центре на улице Правды. Картина будет демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами. Об этом сообщила пресс-секретарь центра Ольга Рудакова.

— В тревожные 40-50-е годы любовная романтика труднодостижима, влюбленные могут только мечтать об обручальных кольцах, серенадах и нерушимых клятвах. Таможенник Фан Даолун встречает женщину по имени Чэнь Юэжун, и в их сердцах рождается любовь, — рассказала о завязке сюжета Рудакова.

Фильм основан на реальных событиях.

Начало в 19.00. Необходима регистрация по адресу электронной почты moskvaccc@gmail.com. Справки по телефону: 8 (495) 612-11-97. Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. (мю)