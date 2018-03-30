Голливудская звезда в жюри, финалистка шоу «Голос» среди конкурсантов и другие подробности грядущего ММКФ-2018

В жюри основного конкурса вошли российский режиссер Анна Меликян , итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж и китайский режиссер Лян Цяо. Кто станет пятым членом жюри пока неизвестно.

В конкурсную программу вошли 15 картин, две из которых российские. Эудард Новиков представит фильм «Царь-птица», а финалистка шоу «Голос-6» Ян Г э — картину «Ню». Для нее это будет режиссерский дебют.

Основная конкурсная программа ММКФ-2017:

«Воспоминания солдата» / Республика Корея, режиссер Ким Джэхан

«Гаспар едет на свадьбу» / Франция, Бельгия, режиссер Антони Кордье

«Гнев» / Португалия, режиссер Серхио Трефо

«Год Леона» / Аргентина, режиссер Мерседес Лаборде

«Заблудшие» / Новая Зеландия, режиссер Дастин Финели

«Неаполь под пеленой» / Италия, режиссер Ферзан Оцпетек

«Офелия» / США, режиссер Клер Маккарти

«Ричард спускается в ад» / Италия, режиссер Роберта Торре

«Халеф» / Турция, режиссер Мурат Дюзгюноглу

Кроме этого, заявлены конкурсанты документального кино, членами жюри которого станут директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова , художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, режиссер Саулюс Брежинис.

Также в рамках кинофестиваля будут показаны фильмы из внеконкурсных программ «Спектр», «Мастера», «Две недели длиной в 50 лет», «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век стран Балтии», « Брюс Ли . Человек-миф», а также специальная программа «Бергман. Известный и неизвестный», где будут показаны работы шведского режиссера Ингмара Бергмана.

ММКФ в 2018 году пройдет с 19 по 26 апреля. Откроет фестиваль фильм итальянского режиссера Ферзана Оцпетека «Неаполь под пеленой».

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Instagram, globallookpress