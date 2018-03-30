Голливудская звезда в жюри, финалистка шоу «Голос» среди конкурсантов и другие подробности грядущего ММКФ-2018 

В жюри основного конкурса вошли российский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж и китайский режиссер Лян Цяо. Кто станет пятым членом жюри пока неизвестно.
В конкурсную программу вошли 15 картин, две из которых российские. Эудард Новиков представит фильм «Царь-птица», а финалистка шоу «Голос-6» Ян Г э — картину «Ню». Для нее это будет режиссерский дебют.
Основная конкурсная программа ММКФ-2017:
«12-й человек» / Норвегия, режиссер Харальд Цварт
«Воспоминания солдата» / Республика Корея, режиссер Ким Джэхан
«Гаспар едет на свадьбу» / Франция, Бельгия, режиссер Антони Кордье
«Гнев» / Португалия, режиссер Серхио Трефо
«Год Леона» / Аргентина, режиссер Мерседес Лаборде
«Заблудшие» / Новая Зеландия, режиссер Дастин Финели
«Неаполь под пеленой» / Италия, режиссер Ферзан Оцпетек
«Офелия» / США, режиссер Клер Маккарти
«Ричард спускается в ад» / Италия, режиссер Роберта Торре
«С пеной у рта» / Латвия, режиссер Янис Нордс
«Стойкость» / Узбекистан, режиссер Рашид Маликов
«Халеф» / Турция, режиссер Мурат Дюзгюноглу
«Царь-птица» / Россия, режиссер Эдуард Новиков
«Ню» / Россия, режиссер Ян Гэ.
Кроме этого, заявлены конкурсанты документального кино, членами жюри которого станут директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, режиссер Саулюс Брежинис.
Также в рамках кинофестиваля будут показаны фильмы из внеконкурсных программ «Спектр», «Мастера», «Две недели длиной в 50 лет», «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век стран Балтии», «Брюс Ли. Человек-миф», а также специальная программа «Бергман. Известный и неизвестный», где будут показаны работы шведского режиссера Ингмара Бергмана.
ММКФ в 2018 году пройдет с 19 по 26 апреля. Откроет фестиваль фильм итальянского режиссера Ферзана Оцпетека «Неаполь под пеленой».
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Instagram, globallookpress