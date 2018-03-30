FILMART 2018: что представила Россия на международном кинорынке в Гонконге?

С 19 по 22 марта в Гонконге прошел 22-й международный кино— и телевизионный рынок FILMART (Hong Kong International Film&TV Market). По данным организаторов Международного кинорынка, в этом году приняло участие более 900 экспонентов из 37 стран мира.

В основную программу Гонконгского форума по финансированию кино попали сразу два российских фильма — «Ревность» Нигины Сайфуллаевой и «На дальних рубежах» Максима Дашкина (всего было отобрано 25 фильмов из 370).

Компания «Марс Медиа» представила ряд новых проектов. Китай, Гонконг, Тайвань, Яполния, Южная Корея, Малайзия и Сингапур проявили интерес к военно-приключенческому экшену «Т-34» Алексея Сидорова . Мистическая мелодрама «Идеальные» Кирилл Плетнева привлекла партнеров из Китая, Японии и Кореи.

Компания WIZART представила на рынке проекты, готовящиеся к выходу в конце 2018 года. Это продолжение мультфильмов «Волки и Овцы» Владимира Николаева , «Снежной Королевы» Алексея Цицилина и Роберта Ленса, а также новый телесериал «Снежные истории» Алексея Замыслова. Все проекты интересны китайским прокатчикам.

Группа компаний «Рики» представила новый полнометражный анимационный фильм «Смешарики. ДежаВю» Денис Чернова , а также два фильма, находящиеся на стадии производства: «Мой Домовой» Дениса Чернова и «Детский мир» Дениса Чернова. В рамках кинорынка прошла азиатская премьера фильма «Смешарики. ДежаВю», на которую были приглашены партнеры группы компаний, а также дистрибьюторы и кинопрокатчики из Китая и Гонконга.

Planeta Inform Film Distribution презентовала в Гонконге драму «Непрощенный» Сарика Андреасяна, фильм ужасов «Фото На Память» Антона Зенковича и комедию «Я Худею» Алексея Нужного. Лицензия на фильм «Непрощеный» была продана в Китай.

Сотрудники Роскино было провели более 50 встреч с представителями крупных азиатских кинокомпаний и ассоциаций продюсеров, государственных институтов и кинокомиссий. Представители многих продакшн-компани, таких как IGlOO Films, Shaw Brothers, Just Creative Studio, Tiany Media, Media Quiz, Taiwan Cinema, Hangzon Pavilion, Huace Group, New Culture, Mel Ah Entertainment, Mega-Vision, Emperor Motion Pictures, Sun Entertainment Culture, Salon Films проявили высокий интерес к съемкам в Москве.