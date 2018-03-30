9 отличных комедий для веселой пятницы

Справляться с делами в последнее время становится все сложнее, особенно когда ты регулярно отвлекаешься на сводки новостей и переживаешь о том, как жить дальше. Если у тебя выдалась беспокойная неделя, выбирай для вечернего просмотра добрую комедию из нашего списка.

1. Черная кошка, белый кот, 1998

Фильм, в котором музыка ставит на ноги тяжелобольных: наследники мафиозных кланов натворили немало дел и пытаются решить все свадьбой. Драма, сатира, фарс — определить жанр этой работы знаменитого Эмира Кустурицы сложно, но именно благодаря такому смешению стилей, картина способна поднять настроение и научить относиться к жизни проще.

Внук мой, у меня важные новости: матери у тебя нет, а отец-придурок.

2. Шпион, 2015

Толстушка Сьюзан всю жизнь хотела стать секретным агентом, но так и не продвинулась дальше сотрудницы штаба, которая контролирует ситуацию по телефону. Однажды ей предоставляется возможность показать себя — в новой спецоперации должен участвовать тот агент, чье лицо еще неизвестно преступникам.

3. Как украсть миллион, 1966

Как легко ограбить банк? Нужно всего лишь довести охрану до психоза, чтобы они отключили сигнализацию. В главной роли — восхитительная Одри Хепберн , находчивая и утонченная девушка, которая очень заботится о своем отце. Винтажные костюмы, величественная архитектура, позитивная музыка и тонкий юмор — идеальное сочетание для пятничного просмотра под бокал шампанского.

4. А в душе я танцую, 2004

Кто бы мог подумать, но фильм, в котором у главного героя церебральный паралич, действительно может настраивать на хорошее настроение и помогает научиться наслаждаться жизнью. В главной роли — красавчик Джеймс МакЭвой , в этом фильме удивляющий панковским ирокезом и пирсингом в носу.

5. Хочу как ты, 2011

Два друга детства встречаются спустя много лет и обнаруживают, что их взгляды на жизнь и семью значительно различаются. Совершенно случайно они обмениваются телами и становятся вынуждены следить за тем, чтобы жизнь друг друга окончательно не развалилась. Местами может показаться, что юмор переходит за грань, но отличная мораль и семейные ценности все компенсируют.

6. Мимино, 1977

Валико Мизандари живет в далекой горной деревне на территории Грузии, занимаясь вертолетными перевозками почты, фруктов и овец. Он всегда мечтал об авиации и однажды все же решается отправиться в Москву, чтобы получить работу гражданского летчика. В отеле он встречает армянина Рубика Хачикяна, и вместе они преодолевают серьезные препятствия на пути к мечте.

7. Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть

8. Несносные леди, 2016

Дженифер Энистон, Джулия Робертс Кейт Хадсон — прекрасные матери, которые не знают, как лучше выстроить свои личные отношения. Их жизнь изобилует неожиданными сложностями, смехом и теплой привязанностью, никаких «розовых» очков и стереотипов.

9. Агенты А. Н. К. Л.