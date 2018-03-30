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Disney показал неудачные дубли «Последних джедаев», или 28 ударов по лицу от Кэрри Фишер
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Disney показал неудачные дубли «Последних джедаев», или 28 ударов по лицу от Кэрри Фишер 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Disney выпустил забавную нарезку из неудачных сцен со съемок фильма «Звездные войны: Последние джедаи». Больше всех досталось Оскару Айзеку.
Первые полминуты видео генерал Лея Органа (Кэрри Фишер) отвешивает 28 пощечин пилоту По Дэмерону (Оскар Айзек). С каждым новым ударом смотреть становится все больнее.
С одного ракурса Оскар Айзек получил 28 раз по лицу, а с другого еще 13.
По словам самого Айзека, это был его первый съемочный день в «Последних джедаях». Режиссер картины Райан Джонсон вновь и вновь переснимал эту сцену, заставляя Фишер бить Айзека по лицу. Он также подметил, что каждый раз она попадала по разным частям его физиономии.
Напомним, что фильм «Звездные войны: Последние джедаи» вышел в 2017 году и стал одним из самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. В первый уикенд проката картина заработала 500 миллионов долларов.
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