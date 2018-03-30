В Главархиве Москвы пройдет кинопоказ, посвященный памяти Евгения Евтушенко

Москвичи увидят документальный фильм «Судьба поэта» и встретятся с режиссером киноленты Вячеславом Хотулёвым , создателем более 35 игровых и документальных фильмов, лауреатом российских и международных фестивалей.

Дмитрием Шостаковичем, Эрнстом Неизвестным. В двух частях картины — «Поверх барьеров» и «Окно выходит в белые деревья» — собраны монологи и публичные выступлениями Евтушенко . Зрители увидят редкие кадры кинохроники из жизни поэта, где Евгений Александрович рассказывает о своих встречах и дружбе с Борисом Пастернаком

Посещение киновечера «АрхиКино» осуществляется по предварительной записи по тел. 8-985-983-45-66 или по электронной почтеarhikino@yandex.ru и заканчивается в 18 часов дня, предшествующего показу. При себе необходимо иметь паспорт.

Организаторы: Главное архивное управление города Москвы, ГБУ «ЦГА Москвы».

Время проведения: 4 апреля 2018 года, 15:00.

Место проведения: город Москва, улица Профсоюзная, дом 80, корпус 2, конференц-зал Главного архивного управления города Москвы.