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В Главархиве Москвы пройдет кинопоказ, посвященный памяти Евгения Евтушенко
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В Главархиве Москвы пройдет кинопоказ, посвященный памяти Евгения Евтушенко 

Главное архивное управление города Москвы 1 час назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Москвичи увидят документальный фильм «Судьба поэта» и встретятся с режиссером киноленты Вячеславом Хотулёвым, создателем более 35 игровых и документальных фильмов, лауреатом российских и международных фестивалей.
В двух частях картины — «Поверх барьеров» и «Окно выходит в белые деревья» — собраны монологи и публичные выступлениями Евтушенко. Зрители увидят редкие кадры кинохроники из жизни поэта, где Евгений Александрович рассказывает о своих встречах и дружбе с Борисом Пастернаком, Дмитрием Шостаковичем, Эрнстом Неизвестным.
Посещение киновечера «АрхиКино» осуществляется по предварительной записи по тел. 8-985-983-45-66 или по электронной почтеarhikino@yandex.ru и заканчивается в 18 часов дня, предшествующего показу. При себе необходимо иметь паспорт.
Организаторы: Главное архивное управление города Москвы, ГБУ «ЦГА Москвы».
Время проведения: 4 апреля 2018 года, 15:00.
Место проведения: город Москва, улица Профсоюзная, дом 80, корпус 2, конференц-зал Главного архивного управления города Москвы.
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