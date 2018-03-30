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Встреча с актрисой из «Тихого Дона» прошла в библиотеке Тимирязевского
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Встреча с актрисой из «Тихого Дона» прошла в библиотеке Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Творческая встреча с известной актрисой Зинаидой Кириенко, сыгравшей одну из главных ролей в знаменитой отечественной картине «Тихий Дон», прошла в Центральной научной библиотеке имени Железнова на Лиственничной аллее. Об этом рассказали в пресс-службе РГАУ-МСХА, в чьем ведении находится учреждение.
— Звучали песни, демонстрировались фрагменты фильмов с участием актрисы. Зинаида Кириенко рассказала о своей биографии, а также об участии в съемках фильма «Тихий Дон», — поделился представитель пресс-службы.
Адрес библиотеки: Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 976-00-15. (мю)
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