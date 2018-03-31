Ещё
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»? 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Эта картина, которую многие из нас знают уже практически наизусть, могла никогда не выйти на экраны. Цензуру крайне смущало обилие жаргона в фильме. Создателям комедии пришлось даже «разработать» свой собственный «уголовный язык», ведь многие реальные фразы и слова в фильм вставить просто было невозможно.
И теперь мы обязательно назовем «редиской» чем-то не угодившего нам человека, знаем, что «девушка» на английском — «герл», и периодически зовем близких к столу фразой «Садитесь жрать, пожалуйста».
Но все ли детали знаменитого фильма вы сможете вспомнить? Так ли хорошо его на самом деле знаете?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»83
Дебют финалистки «Голоса» вошел в программу ММКФ
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение