Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?

Эта картина, которую многие из нас знают уже практически наизусть, могла никогда не выйти на экраны. Цензуру крайне смущало обилие жаргона в фильме. Создателям комедии пришлось даже «разработать» свой собственный «уголовный язык», ведь многие реальные фразы и слова в фильм вставить просто было невозможно.

И теперь мы обязательно назовем «редиской» чем-то не угодившего нам человека, знаем, что «девушка» на английском — «герл», и периодически зовем близких к столу фразой «Садитесь жрать, пожалуйста».

Но все ли детали знаменитого фильма вы сможете вспомнить? Так ли хорошо его на самом деле знаете?