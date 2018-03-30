Воронежцы выпустят серию документальных фильмов о Героях Советского союза

Творческая группа IVP презентовала первую картину. Творческая группа IVP (авторы проекта «Пора в поход») реализует документальный проект «Герои улиц города Богучар», в рамках которого выпустит восемь фильмов. Их посвятят уроженцам Богучарского района, прошедших через Великую Отечественную войну и именами которых теперь названы улицы райцентра.

Первый фильм рассказывает об Иване Потаповиче Аплётове, который в 19 лет оставил преподавание в школе родного села Сухой Донец и отправился сначала в армию, а потом — защищать родину. Первые бои Иван Аплётов принял в 1942 году, когда ему был всего 21 год, а уже через два года уроженец Богучарского района стал опытным офицером и совершил свой первый подвиг. Иван Аплётов шёл в атаку, воевал в тылу врага и даже сумел с группой, состоящей всего из 15 человек, помочь выйти из окружения целому батальону. Тогда Аплётов убил более 130 фашистов. Об этом и других подвигах, и о том, как сбылась прерванная войной мечта, рассказывает фильм группы IVP. А лирические кадры из фильма дают возможность погрузиться в атмосферу довоенного времени и самой войны. А теперь именем Ивана Аплётова названа одна из улиц Богучара.