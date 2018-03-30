Дарья Сагалова: «У всей съемочной группы „Улетного экипажа“ во время работы горели глаза»

В преддверии выхода на телеканале СТС дебютного сериала Марюса Вайсберга «Улетный экипаж», корреспондент «КиноАфиши» поговорила с актрисой Дарьей Сагаловой , сыгравшей одну из главных ролей — стюардессу Настю Касаткину. Чем артистку заинтересовала роль в ТВ-проекте, покончено ли с образом Светы Букиной и каким на самом деле оказался съемочный процесс «Улетного экипажа» — читайте в нашем материале.

— Дарья, ваша героиня, бортпроводница Настя Касаткина, девушка с интересным бэкграундом: она — бывшая стриптизерша. Расскажите о ней. Что вас привлекло в этой роли?

— Роль стюардессы Насти Касаткиной оказалась нетипичной для меня. Первоначально моя героиня была прописана как недалекая блондинка с глупыми шутками, которая дружит со второй стюардессой Жанной (Катрин Асси). Но я не хотела играть глупенькую блондинку. Когда Настя начинает тупить, у зрителя сразу же возникает единственная ассоциация — это же Света Букина, только теперь на борту самолета. На пробах я спросила у нашего режиссера Марюса: можно ли Настю с Жанной поменять местами? Марюс согласился, многие шутки Насти мы отдали Жанне — Катрин отлично сыграла дурочку. Я очень благодарна режиссеру за это.

Дарья Сагалова: в сериале «Улетный экипаж»

Моя героиня Настя Касаткина — лидер: она знает, как правильно поступить в определенной ситуации, что кому и как нужно сказать. Может всех построить и научить жизни — это немножечко от меня. Да, она была стриптизершей, но это скорее рекламная фишка, чтобы заинтересовать зрителя. Настя Касаткина не танцует на шесте ни в кадре, ни за кадром. О ее прошлом упоминается вскользь: Настя в хорошей форме, потому что раньше танцевала на пилоне. Она смелая, дерзкая, где-то даже грубоватая — вот и все, что осталось в ней от стриптизерши.

Стюардесса — это определенный типаж: человек, который много летает, видит много разных людей. Наверняка к ней кто-то будет приставать со своими разговорами, клеиться, в конце концов, ей придется разбираться в комедийных ситуациях на борту самолета. Во время полетов были очень смешные типичные и нетипичные ситуации. Вот это мне было интересно играть.

— Значит, с амплуа Светки Букиной покончено?

— Да. Светка — подросток 18-летний, неокрепшее дитя. А я уже мама двоих детей: не буду говорить, сколько мне лет (смеется). Был период, когда мне постоянно предлагали играть амплуа Светы Букиной, но я отказывалась от таких ролей.

— Есть ли роль, о которой мечтаете?

— Очень хочу сняться в фильме о войне: истории про простой народ, который пытался выжить во время Великой Отечественной войны. Я бы с удовольствием сыграла военного пилота: полетела бы в горячую точку и спасала бы людей. Что-то в этом духе.

— Складывается впечатление, что вы со своими партнершами по сериалу сдружились и на экране, и в реальной жизни. Существует ли женская дружба на съемочной площадке?

— Ко мне как к подруге не относится ни одна актриса. Многие принимают, терпят, делают вид, что дружат — но искреннего дружеского отношения нет. Женская дружба, конечно же, существует. Мои друзья и подруги идут с детства — это люди, которые искренне за меня радуются. Пускай их немного, но я всегда хочу им позвонить и поделиться своей радостью.

Актеры сериала «Улетный экипаж»

— С чем возникали сложности во время съемок сериала?

— Периодически переделывали сценарий, приходилось много импровизировать. В тексте сценаристы рисуют одну картинку, а по факту мы находимся в совершенно других условиях. Или случались ляпы. В таких ситуациях мы вынуждены были отодвигать сценарий в сторону и начинали творить. Это были мои самые любимые минуты работы! С Марюсом у нас сложился отличный тандем: мы частенько выбрасывали сцены и текст. Мне даже кажется, что у нас не было и одной сцены, сыгранной четко по тексту: обязательно где-то что-то придумывали, фантазировали.

— Сложно ли было возвращаться к съемкам после трёхлетнего перерыва?

— Да. Когда начались съемки, были трудности по работе в кадре. Мастерство ведь нужно постоянно оттачивать, а я поняла, что немного перестала чувствовать градус, уровень сыгранного … Все время сомневалась, не переиграла ли я, или, наоборот, может, недоиграла. Была неуверенность в себе, я постоянно подходила к Марюсу и спрашивала: «Правда, смешно? Точно хорошо получилось? Если что-то не так, давай лучше еще один дубль снимем». Марюс искренне удивлялся моим переживаниям и заверял, что все хорошо. Вскоре дискомфорт прошел.

Дарья Сагалова и Алексей Чадов в сериале «Улетный экипаж»

— В каких проектах увидим вас в ближайшее время?

— Пока только в «Улетном экипаже». Предложения поступают, но их не так много, да и я не соглашаюсь на все подряд. Чтобы я и проект встретились, должны сойтись звезды.

— А в случае с «Улетным экипажем» всё сложилось?

— Да! Мне понравилось всё:сценарий, режиссер, канал, продюсеры и актерский состав. На съемках пилота я спросила у режиссера: «А сколько минут материала вы собираетесь снимать в день?». Марюс ответил: «5-7 минут». Для сравнения: для сериала «Счастливы вместе» снимали по 23-30 минут материала в день. Я видела, насколько обстоятельно все снимается, доскональную работу с кадром и светом. Безусловно, все это неизбежно приводит к хорошему качеству. Режиссер Ольга Липатова и оператор Дмитрий Яшонков не просто снимали: они творили. У всей съемочной группы во время работы горели глаза. Это и есть настоящий кайф, творчество, процесс, ради которых я пришла. «Улетный экипаж» можно сравнить с любимым ребенком в семье — сразу видно, что к нему относятся с любовью.

— Спасибо за беседу!

Комедийный сериал «Улетный экипаж» стартует на телеканале СТС 2 апреля. Беседовала Екатерина Радюк