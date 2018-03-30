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Иван Васильевич меняет историю. Как бы выглядел «Рик и Морти» в России
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Иван Васильевич меняет историю. Как бы выглядел «Рик и Морти» в России 

Ivi.ru 43 минуты назад
Видеоблогер Сыендук в ожидании четвертого сезона «Рика и Морти», судьба которого неизвестна, нафантазировал и нарисовал свои эпизоды, с Хоттабычем, Иваном Грозным и птицей-говоруном. Он скрестил оригинальных персонажей сериала с научной фантастикой, сделанной в СССР: «Тайной третьей планеты», «Стариком Хоттабычем», «Собачим сердцем» и фильмом «Иван Васильевич меняет профессию». Отлично получилось!
Внимание, в ролике есть немного ненормативной лексики. Если она вам неприятна, воздержитесь от просмотра.
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