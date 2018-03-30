В ЦДК пройдет уикенд фестиваля Center Festival 

6-8 апреля в Центре документального кино состоится уикенд фестиваля Center Festival. На трехдневном мероприятии в музее Москве покажут шесть кинокартин из программы Center Festival 2017 года.
Среди представленных фильмов участник конкурсной программы Берлинского кинофестивале «Бойс», архитектурной триеннале в Осло «Дом господина Мориямы», фильм о сессиях групповой психотерапии в мужской тюрьме «Внутренняя работа».
В рамках программы фестиваля пройдет конкурс для молодых режиссеров-документалистов и видео-художников.
С полным перечнем программы и требованиями к конкурсу можно ознакомиться на официальном сайте.