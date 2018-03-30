Ещё
Челябинцев приглашают на премьеру экшн-комедии «Жажда смерти»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинцев приглашают на премьеру экшн-комедии «Жажда смерти» 

Хорошие новости 35 минут назад
Фото: Хорошие новости
Премьера в кинотеатрах СИНЕМА ПАРК состоится 3 апреля. В главной роли фильма старый-добрый Брюс Уиллис.
Брюс играет хирурга, Пола Керси, который привык вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но, когда его жену и дочь убивает уличная банда, Пол решает сам наказать виновных, а заодно и других преступников в городе. Мстит Пол бодро, весело и со вкусом, так что вскоре он становится известен как неуловимый народный мститель.
— «Жажда смерти» — ремейк одноименного культового фильма Майкла Уиннера 1974 года с Чарльзом Бронсоном в главной роли о мужчине, который решил сам вершить правосудие после нападения на его семью. Разумеется, режиссер Элай Рот приложил все усилия, чтобы ремейк фильма выглядел современным. Например, жители города снимают своего героя на телефоны и тут же выкладывают видео в Интернет. Именно эта огласка в итоге подстегивает полицию города приложить дополнительные усилия в расследованиях, — рассказывают представители кинотеатра.
Также стоит отметить, что первый фильм был снят по книге Брайна Гарфилда «Жажда смерти».
Премьера фильма в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» (ТРК Горки) пройдет3 апреля в 20:00.
Хорошие новости: последние новости
Рэпер Тимати откроет в Челябинске заведение с "блэк стар бургерами" Челябинских детей познакомят с этикетом и культурой старинных балов Челябинских детей познакомят с этикетом и культурой старинных балов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение