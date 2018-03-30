Челябинцев приглашают на премьеру экшн-комедии «Жажда смерти»

Премьера в кинотеатрах СИНЕМА ПАРК состоится 3 апреля. В главной роли фильма старый-добрый Брюс Уиллис

Брюс играет хирурга, Пола Керси, который привык вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но, когда его жену и дочь убивает уличная банда, Пол решает сам наказать виновных, а заодно и других преступников в городе. Мстит Пол бодро, весело и со вкусом, так что вскоре он становится известен как неуловимый народный мститель.

— «Жажда смерти» — ремейк одноименного культового фильма Майкла Уиннера 1974 года с Чарльзом Бронсоном в главной роли о мужчине, который решил сам вершить правосудие после нападения на его семью. Разумеется, режиссер Элай Рот приложил все усилия, чтобы ремейк фильма выглядел современным. Например, жители города снимают своего героя на телефоны и тут же выкладывают видео в Интернет. Именно эта огласка в итоге подстегивает полицию города приложить дополнительные усилия в расследованиях, — рассказывают представители кинотеатра.

Также стоит отметить, что первый фильм был снят по книге Брайна Гарфилда «Жажда смерти».

Премьера фильма в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» (ТРК Горки) пройдет3 апреля в 20:00.