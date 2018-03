6 новых хороших фильмов, достойных вашего внимания

6 новых хороших фильмов, достойных вашего вниманияСегодня наша подборка посвящена фильмам, которые вышли в прокат в конце прошлого — начале этого года. Мы постарались собрать лишь те, картины, которые действительно заслуживают внимание. Все самое качественное и интересное.

1. Большая игра

Molly’s Game, 2018*

Жанр: триллер, биография, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.5 Купить в iTunes: 399 руб.

Отличный биографическая история о скандально известной Молли Блум от автора сценария фильма «Социальная сеть». Дебютирующий в режиссёрском кресле Аарон Соркин в фирменном стиле показывает зрителю удивительное восхождение главной героини на трон крупнейшего подпольного казино в истории Голливуда. Зрителя ждёт шикарная и сексуальная буквально в каждом кадре Джессика Честейн и интересный непредсказуемый (если вы не знаете реальные факты о Молли Блум) сюжет, наполненный множеством разнообразных событий. Отметим удачный саундтрек, который отличное передаёт настроение этого яркого динамичного фильма о принцессе покера. Как вы думаете, как в реальности зовут игрока Икс? Делитесь в комментариях. * Премьера фильма в России прошла в январе 2018 года.

2. Все деньги мира

All the Money in the World, 2018*

Жанр: триллер, биография, драма, криминал

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.0 Купить в iTunes: 399 руб.

Новая наконец-то сильная работа от создателя «Чужого», «Бегущего по лезвию» и множество других легендарных фильмов. Дедушка Ридли Скотт — мастер своего дела. Режиссёр снял увлекательный (хотя местами предсказуемый) триллер о похищении внука самого богатого (на тот момент) человека в мире. Отметим убедительную игру Мишель Уильямс и отличную замену сами знаете в чем накосячившего Кевина Спейси . До неприличия алчного богача шикарно сыграл опытный Кристофер Пламмер. Отдельного внимания заслуживают удивительно тонко передающие настроение главных героев декорации и цветовая гамма в фильме. * Премьера фильма в России прошла в феврале 2018 года.

3. Пассажир

The Commuter, 2018

Жанр: триллер, биография, драма

Режиссер: Жаума Кольет-Серра

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 6.4 Режиссёр «Воздушного маршалла», Лиам Нисон в главной роли, замкнутое пространство. Проверенный рецепт. Намек, думаю, понятен? Качественный серийный развлекательный триллер категории «B», который не хватает звезд с неба. Лиам Нисон играет Лиама Нисона, без откровений.

4. Цепной пёс Bullet Head, 2017

Жанр: триллер, биография, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.5 / 5.2 Несмотря на громкие имена в актёрском составе и достаточно интересный по своей задумке сюжет про героев, попавших в западню к кровожадному псу, фильм получился неоднозначный. Частичная вина этому — абсолютно неверное название фильма в русском переводе. Очередной привет российским локализаторам, которые своими странными решениями портят ожидания от будущего фильма. Множество спорных диалогов, неожиданные флешбэки и трогательный финал в наличии.

5. Темные времена

Darkest Hour, 2018*

Жанр: триллер, биография, драма

Режиссер:

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 7.4 Купить в iTunes: 399 руб.

Изумительная картина основана на реальных событиях Англии времён Второй Мировой Войны. Гари Олдман, сыгравшего роль непоколебимого и эксцентричного Уинстона Черчилля , заслуженно получил за свою работу и продемонстрированное в фильме искусства ораторства премию «Оскар». Отличное изобретательное кинополотно. Эпизод в метро зритель запомнит надолго. * Премьера фильма в России прошла в январе 2018 года.

6. Аутсайдер

The Outsider, 2018

Жанр: триллер, биография, драма

Возрастной рейтинг: 16+