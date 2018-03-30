6 новых хороших фильмов, достойных вашего внимания 

6 новых хороших фильмов, достойных вашего вниманияСегодня наша подборка посвящена фильмам, которые вышли в прокат в конце прошлого — начале этого года. Мы постарались собрать лишь те, картины, которые действительно заслуживают внимание. Все самое качественное и интересное.
1. Большая игра
Molly’s Game, 2018*
Жанр: триллер, биография, драма
Режиссер: Аарон Соркин
Актеры: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.5 Купить в iTunes: 399 руб.
Отличный биографическая история о скандально известной Молли Блум от автора сценария фильма «Социальная сеть». Дебютирующий в режиссёрском кресле Аарон Соркин в фирменном стиле показывает зрителю удивительное восхождение главной героини на трон крупнейшего подпольного казино в истории Голливуда. Зрителя ждёт шикарная и сексуальная буквально в каждом кадре Джессика Честейн и интересный непредсказуемый (если вы не знаете реальные факты о Молли Блум) сюжет, наполненный множеством разнообразных событий. Отметим удачный саундтрек, который отличное передаёт настроение этого яркого динамичного фильма о принцессе покера. Как вы думаете, как в реальности зовут игрока Икс? Делитесь в комментариях. * Премьера фильма в России прошла в январе 2018 года.
2. Все деньги мира
All the Money in the World, 2018*
Жанр: триллер, биография, драма, криминал
Режиссер: Ридли Скотт
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.0 Купить в iTunes: 399 руб.
Новая наконец-то сильная работа от создателя «Чужого», «Бегущего по лезвию» и множество других легендарных фильмов. Дедушка Ридли Скотт — мастер своего дела. Режиссёр снял увлекательный (хотя местами предсказуемый) триллер о похищении внука самого богатого (на тот момент) человека в мире. Отметим убедительную игру Мишель Уильямс и отличную замену сами знаете в чем накосячившего Кевина Спейси. До неприличия алчного богача шикарно сыграл опытный Кристофер Пламмер. Отдельного внимания заслуживают удивительно тонко передающие настроение главных героев декорации и цветовая гамма в фильме. * Премьера фильма в России прошла в феврале 2018 года.
3. Пассажир
The Commuter, 2018
Жанр: триллер, биография, драма
Режиссер: Жаума Кольет-Серра
Актеры: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 6.4 Режиссёр «Воздушного маршалла», Лиам Нисон в главной роли, замкнутое пространство. Проверенный рецепт. Намек, думаю, понятен? Качественный серийный развлекательный триллер категории «B», который не хватает звезд с неба. Лиам Нисон играет Лиама Нисона, без откровений.
4. Цепной пёс Bullet Head, 2017
Жанр: триллер, биография, драма
Режиссер: Пол Солет
Актеры: Эдриан Броуди, Антонио Бандерас, Джон Малкович, Рори Калкин
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.5 / 5.2 Несмотря на громкие имена в актёрском составе и достаточно интересный по своей задумке сюжет про героев, попавших в западню к кровожадному псу, фильм получился неоднозначный. Частичная вина этому — абсолютно неверное название фильма в русском переводе. Очередной привет российским локализаторам, которые своими странными решениями портят ожидания от будущего фильма. Множество спорных диалогов, неожиданные флешбэки и трогательный финал в наличии.
5. Темные времена
Darkest Hour, 2018*
Жанр: триллер, биография, драма
Режиссер:
Актеры: Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Бен Мендельсон, Лили Джеймс
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 7.4 Купить в iTunes: 399 руб.
Изумительная картина основана на реальных событиях Англии времён Второй Мировой Войны. Гари Олдман, сыгравшего роль непоколебимого и эксцентричного Уинстона Черчилля, заслуженно получил за свою работу и продемонстрированное в фильме искусства ораторства премию «Оскар». Отличное изобретательное кинополотно. Эпизод в метро зритель запомнит надолго. * Премьера фильма в России прошла в январе 2018 года.
6. Аутсайдер
The Outsider, 2018
Жанр: триллер, биография, драма
Режиссер: Мартин Зандвлиет
Актеры: Джаред Лето, Таданобу Асано, Киппэй Сина, Сиори Куцуна, Эмиль Хирш
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.1 / 6.4 Новый проект от Netflix, который вышел в самом начале марта и получил очень странные слишком заниженные оценки. Криминальная драма расскажет об американском военнопленном Второй мировой войны, который умело воспользовался представившимся ему шансом в жизни. Фронтмен рок-групппы «30 Seconds To Mars» Джаред Лето, как всегда, отлично вжился в роль, продемонстрировав свою харизму и актёрское мастерство. Режиссёр Мартин Зандвлиет же открыто показал атмосферу, традиции и ритуалы японской мафии. Коктейль получился вкусным и многогранным. Но при этом, возможно, понравится он далеко не всем зрителям. Поклонникам таланта Джареда Лето смотреть в обязательно порядке.