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В «Букводоме» снова поднимут проблемы экологии
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В «Букводоме» снова поднимут проблемы экологии 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
1 апреля в «Букводоме» в Сокольниках состоится показ документального фильма «Пластиковый океан».
Фильм был снят в 2016 году Крейгом Лисоном и рассказывает о пластиковых отходах, которые загрязняют океан. Автор киноленты пытается донести до общественности актуальную проблему загрязнения вод мирового океана.
Автор начинает свой фильм с поисков голубого кита. После того, как Лисон обнаружил большое количество отходов, он решил объединиться с ныряльщицей, а также с группой ученых-исследователей из разных стран мира. В течение нескольких следующих лет экспедиторы путешествуют по всему свету, исследуя состояние океанов. В фильме не только констатируются тревожные факты: наоборот, создатели документальной картины предлагают рабочие решения, которые можно немедленно воплотить в реальность.
Начало мероприятия: 1 апреля в 17.00.
Вход на показ свободный, но необходима предварительная регистрация (ФИО и номер телефона отправить на адрес почты: bookvodom@gmail.com).
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