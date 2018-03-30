В «Букводоме» снова поднимут проблемы экологии

1 апреля в «Букводоме» в Сокольниках состоится показ документального фильма «Пластиковый океан».

Фильм был снят в 2016 году Крейгом Лисоном и рассказывает о пластиковых отходах, которые загрязняют океан. Автор киноленты пытается донести до общественности актуальную проблему загрязнения вод мирового океана.

Автор начинает свой фильм с поисков голубого кита. После того, как Лисон обнаружил большое количество отходов, он решил объединиться с ныряльщицей, а также с группой ученых-исследователей из разных стран мира. В течение нескольких следующих лет экспедиторы путешествуют по всему свету, исследуя состояние океанов. В фильме не только констатируются тревожные факты: наоборот, создатели документальной картины предлагают рабочие решения, которые можно немедленно воплотить в реальность.

Начало мероприятия: 1 апреля в 17.00.

Вход на показ свободный, но необходима предварительная регистрация (ФИО и номер телефона отправить на адрес почты: bookvodom@gmail.com).