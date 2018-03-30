Эмбер Херд станет матерью трудного подростка

Эмбер Херд снимется в антиутопической драме режиссера Набиля Элдеркина. Бывшая жена Джонни Деппа сыграет мать трудного подростка, на роль которого утвержден Чарли Палмер . Главные герои фильма — трое подростков, которые пережили детскую травму и теперь замышляют бунт в Лос-Анджелесе.

Картина «Овраг» станет режиссерским дебютом для Набиля Элдеркина, который до этого снимал клипы. Пока дата начала съемок, а также выхода фильма не сообщаются.

Для Херд сейчас начался успешный период. С начала этого года она была утверждена на роль в трех картинах, что заставило замолчать злопыхателей, которые утверждали. Что в свое время она вышла замуж за Деппа только для того, чтобы получать роли. А сама как актриса ничего собой не представляет.