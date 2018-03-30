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Эмбер Херд станет матерью трудного подростка
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Эмбер Херд станет матерью трудного подростка 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos.com
Эмбер Херд снимется в антиутопической драме режиссера Набиля Элдеркина. Бывшая жена Джонни Деппа сыграет мать трудного подростка, на роль которого утвержден Чарли Палмер. Главные герои фильма — трое подростков, которые пережили детскую травму и теперь замышляют бунт в Лос-Анджелесе.
Картина «Овраг» станет режиссерским дебютом для Набиля Элдеркина, который до этого снимал клипы. Пока дата начала съемок, а также выхода фильма не сообщаются.
Для Херд сейчас начался успешный период. С начала этого года она была утверждена на роль в трех картинах, что заставило замолчать злопыхателей, которые утверждали. Что в свое время она вышла замуж за Деппа только для того, чтобы получать роли. А сама как актриса ничего собой не представляет.
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