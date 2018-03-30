Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина 

«Дипан» (Франция) Режиссер — Жак Одиар В ролях: Жесутасан Антонитасан, Калиеасвари Сринивасан Дипан — это имя тамильского борца за свободу, переехавшего на ПМЖ во Францию. Приехав с родной Шри-Ланки, где царят смерть и насилие, Дипан обнаруживает, что и в пригородах Парижа дела обстоят немногим лучше. Дипан хватается за оружие, чтобы победить французскую организованную преступность, и когда его, казалось бы, вот-вот наконец пристрелят, автор кинолент «Пророк» и «Мое сердце биться перестало». Одиар неожиданно дарит нам счастливый финал…
Культура, пятница, 0.20 «Эверест» Режиссер — Бальтазар Кармакур В ролях: Джейсон Кларк, Кира Найтли, Джейк Джилленхал «Эверест» рассказывает реальную историю гибели двух профессиональных альпинистов, на коммерческой основе водивших туристов на вершину самой непокорной горы мира. Несколько их клиентов тоже погибли, и тела их до сих пор украшают величественный и суровый пейзаж. Прежде чем случатся все катастрофы, фильм по классической схеме знакомит зрителей с частной жизнью героев, чтобы зрителю было волнительно им сопереживать. К счастью, помимо человеческого фактора в «Эвересте» есть фактор нечеловеческий, то есть сам Эверест, пугающий образ которого сложен из кадров, снятых, конечно, не только на этой вершине мира (вертолет на вершину не долетает).
Первый, Суббота, 22.55 «Молодость» (2015) Режиссер — Паоло Соррентино В ролях: Майкл Кейн, Харви Кейтель, Джейн Фонда Два героя — композитор и режиссер (Майкл Кейн и Харви Кейтель соответственно, оба великолепны, но Кейн выше всяких похвал) — коротают дни в люксовом швейцарском санатории. Сюжета как такового нет, как нет и морализма, неизбежного для картин на такую тему. Есть сквозная тема старости, осмысляющей прошедшие дни и с любопытством поглядывающей на молодость. И есть миллион ее вариаций. Композитор отказывает английской королеве в исполнении своего лучшего сочинения, поскольку та, для кого оно написано, давно в сумасшедшем доме. Кого-то может раздражать чрезвычайная гламурность картины, придуманность, ненатуральность, «вылизанность» каждого кадра. Но никакой вымученности в этой феерии образов точно нет. Право каждого принимать или не принимать условия игры, в которую играет режиссер. Главное, что делается это с умом, юмором и очень хорошо поставленным светом.
Первый, воскресенье, 0.45