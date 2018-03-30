Дзюба: друзья надо мной издевались, когда я плакал на фильме «Кунг-фу панда»

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал, как часто плачет во время просмотра фильмов.

«Открою небольшой секрет. Кто хорошо меня знает, в курсе, что я очень сентиментальный, в этом плане слабенький. Меня может разорвать даже «Кунг-фу панда». Друзья надо мной так издевались. А так я шифруюсь. Последний фильм, над которым плакал, — это «Чудо». Буквально вчера смотрел это кино про мальчика, который родился без лица», — сказал Дзюба в интервью каналу oSporte TV в YouTube.

В нынешнем сезоне РФПЛ 29-летний форвард забил 4 гола в 18 матчах.