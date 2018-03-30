Показ фильма состоится в библиотеке имени Ивана Бунина

Показ фильма «Третья Молодость» режиссера Жана Древиля пройдет 31 марта в библиотеке имени Ивана Бунина . Мероприятие организовано в рамках кинолектория для детей «Живые лица».

— Юные посетители услышат о творчестве Мариуса Петипа и композиторах, с которыми он сотрудничал. Цикл лекций посвящен известным деятелям искусства. Фильм «Третья молодость» покажут после лекции, — рассказала библиотекарь учреждения Светлана Пичуркина.

После окончания встречи дети зададут лектору вопросы.

Показ фильма начнется в 14:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3. Вход свободный.