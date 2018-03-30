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Показ фильма состоится в библиотеке имени Ивана Бунина
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Показ фильма состоится в библиотеке имени Ивана Бунина 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Показ фильма «Третья Молодость» режиссера Жана Древиля пройдет 31 марта в библиотеке имени Ивана Бунина. Мероприятие организовано в рамках кинолектория для детей «Живые лица».
— Юные посетители услышат о творчестве Мариуса Петипа и композиторах, с которыми он сотрудничал. Цикл лекций посвящен известным деятелям искусства. Фильм «Третья молодость» покажут после лекции, — рассказала библиотекарь учреждения Светлана Пичуркина.
После окончания встречи дети зададут лектору вопросы.
Показ фильма начнется в 14:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3. Вход свободный.
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