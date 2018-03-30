Мы знаем, о чем будет новый сезон сериала «Универ» с Хилькевич и Соколовским в главных ролях

Со 2 апреля на канале ТНТ стартует новый сезон сериала «Универ». Поклонников ситкома будут ждать новые повороты сюжета. Будейко ( Александр Стекольников ) всерьез задумается о женитьбе на Маше ( Анна Хилькевич ), но не ради любви, а из корыстных целей! Согласится ли девушка на такое предложение? А вот Артем ( Влад Соколовский ) в новом сезоне уйдет с поста главы «Универ ТВ». Поэтому на его место ищут нового начальника. Или начальницу. А в это время в заведении Антона ( Станислав Ярушин ) и Майкла (Арарат Кещан) появилась новая начальница, которая, кажется, знает слишком много лишней информации. Кто же ей все рассказывает? Это и многое другое ждет тебя в новом сезоне ситкома. Будешь смотреть? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, пресс-служба