Мы знаем, о чем будет новый сезон сериала «Универ» с Хилькевич и Соколовским в главных ролях 

Со 2 апреля на канале ТНТ стартует новый сезон сериала «Универ». Поклонников ситкома будут ждать новые повороты сюжета. Будейко (Александр Стекольников) всерьез задумается о женитьбе на Маше (Анна Хилькевич), но не ради любви, а из корыстных целей! Согласится ли девушка на такое предложение?
А вот Артем (Влад Соколовский) в новом сезоне уйдет с поста главы «Универ ТВ». Поэтому на его место ищут нового начальника. Или начальницу. А в это время в заведении Антона (Станислав Ярушин) и Майкла (Арарат Кещан) появилась новая начальница, которая, кажется, знает слишком много лишней информации. Кто же ей все рассказывает?
Это и многое другое ждет тебя в новом сезоне ситкома. Будешь смотреть?
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Фото:Instagram, пресс-служба