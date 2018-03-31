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Дебют финалистки «Голоса» вошел в программу ММКФ
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Дебют финалистки «Голоса» вошел в программу ММКФ 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: @yangge_
Первый фильм финалистки телепроекта "Голос" попал в основную программу Московского международного кинофестиваля.
Картина называется "Ню" и рассказывает о китаянке, которая приехала в Москву, чтобы найти свою любовь, однако языковой барьер становится преградой на пути к счастью.
Режиссер фильма, Ян Гэ, сама родом из Поднебесной, окончила ВГИК, и с 2012 года является актрисой "Гоголь-центра". В 2017 году она участвовала в шоу "Голос" и вышла в финал.
Также Россию будет представлять фильм Эдуарда Новикова "Царь-Птица". Картина расскажет о пожилой паре, которая живет в Якутии в тридцатые годы. Однажды к ним в дом залетает орел, священная птица этих мест.
Фестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. В программе заявлено 15 фильмов.
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