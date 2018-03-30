Популярны ли американские комиксы в Японии?

Мало кто знает, но «Люди Икс» и «Блейд» в своё время получили получили аниме-адаптацию. Получается, что есть какой-то интерес со стороны японцев? Мы выяснили, насколько популярна франшиза американских комиксов в Японии и проводятся ли там фестивали, связанные с западной поп-культурой.

Оказывается, такие фестивали имеют довольно большое значение! Например, второй ежегодный фестиваль Comic Con, прошедший в декабре прошлого года, собрал более 43 тысяч посетителей. Для сравнения, AnimeJapan посетило 143 тысячи человек, а Comiket — полмиллиона (прим. AnimeJapan и Comiket — крупные японские фестивали, посвященные аниме-культуре). Несмотря на то, что печатная индустрии в Японии выпускает достаточно много западных комиксов, японцы в большей степени фанатеют от самих персонажей, а не сюжетов. В США возникает подобная ситуация: большинство людей даже не читают комиксы, но притом знакомы с основными героями и событиями посредством различных СМИ.

Тут проходил Комикон в Японии

«Супермен» был опубликован в Японии уже в 1950-ых годах, вместе с другими продуктами американской поп-культуры, заполнившими страну в период послевоенной оккупации. В конце 60-ых, в начале 70-ых местные журналы начали переводить американские комиксы и издавать их в схожем формате с мангой. Сначала они печатались в гигантских сборниках, зачастую перемешиваясь с местной мангой, но потом они стали выходить в формате графических романов, уже как самостоятельные произведения. Косэи Оно, исследователь комиксов и манги, посодействовал выпуску первых номеров «Человека-Паука», «Фантастической четверки» и «Капитана Америки» на японском языке. С тех пор в Японии были изданы многие западные комиксы, включая авторские, независимые. Но найти их можно далеко не в каждом книжном, а элитарные магазины зачастую продают только оригинальные выпуски комиксов на английском языке. Такие версии весьма дорогие, и чаще всего их покупают для коллекции настоящие ценители.

Как правило, самые ярые поклонники западных комиксов — мангаки, которые черпают вдохновение из работ западных комиксистов. Более того, местные мангаки нанимались западными студиями, чтобы они создавали «японизации» западных супергероев. Особого внимания в этом деле заслуживает адаптация «Человека-Паука» Рёчи Икегами и «Бэтмена», которую сделали Кацухиро Отомо и Киа Асамия. Другие мангаки, вроде Масакадзу Кацура, часто упоминают американские комиксы как нечто, оказавшее наибольшее влияние на их творчество.

Обложка манги Spider-Man Голливудские блокбастеры и их маркетинговая кампания неизбежно просачивается в большинство развитых стран и, конечно же, Япония не исключение. Но при всем этом американские фильмы, снятые по комиксам, собирают не самую большую кассу в Стране восходящего солнца. Самым прибыльным фильмом по комиксам в Японии в 2017 году стал «Человек-паук: Возвращение домой», хотя и он занял лишь 16 место по общим сборам. Его обошли «Красавица и чудовище», «Гадкий Я 3», «Звёздные войны: Последние Джедаи», а также новые аниме вроде «Дораэмона», «Гинтамы», «Покемонов» … Ну, вы уловили, надеюсь. Другие американские фильмы от Marvel в Японии смотрят, но не так хорошо, как хотелось бы прокатчикам.

Некоторые фильмы принимаются лучше, чем другие. К примеру, Человек-Паук более «родной» для Японии, чем другие франшизы, а в 2012 году «Мстители» фактически взорвали японский топ-10 по кассовым сборам. Но большинство фильмов о супергероях торчат где-то посреди дороги: ни рыба ни мясо.

Кроме комиксов и фильмов, есть адаптации американских сериалов Marvel и DC. В конце 70-ых японской кинокомпанией «Toei» была выпущена токусацу (прим. так японцы называют истории о супергероях) про Человека-паука, которого там зовут вовсе не Питер Паркер, а Такуя Ямасиро. Еще выходил поразительно неудачный аниме-спешл «Могила Дракулы»

В 70-х выходило ужасное аниме про Дракулу

В Японии транслировались и американские супергеройские мультсериалы, но только в дубляже и часто на непопулярных спутниковых каналах. Кроме этого, японцы выпускают даже аниме по вселенной Марвел для японского рынка, но не в крупных масштабах. Например «Мстители будущего», выпущенные студией Madhouse, получат уже второй сезон летом этого года. Таким образом, не приобретая головокружительный успех, американские комиксы все равно являются чем-то распространенным и узнаваемым в стране восходящего солнца.

Оригинал текста; перевод выполнен командой Hikikomori