Успех российского кино на китайском рынке 

Прокат нашего анимационного фильма «Смешарики. Дежавю» на гонконгском кинорынке Filmart купили Китай, Великобритания, Вьетнам и страны Ближнего Востока, сообщила компания, занимающаяся его международной дистрибуцией.
Именно китайский кинорынок становится одним из важнейших в мире, хотя на пятки ему наступают конкуренты, говорит обозреватель сайта «Медуза», кинокритик Егор Москвитин:
Егор Москвитин обозреватель сайта «Медуза», кинокритик «Сравнивать его, наверное, не с чем, потому что это совершенно новый фронтир для киноиндустрии. Если Гонконг раньше был единственным окном на китайский рынок, то сейчас инициативу пытаются перехватить и кинорынки, и кинофестивали, которые находятся либо в Тайбее, то есть Тайвань, либо в Пекине, то есть в континентальном Китае. Сегодня Китай стал рынком № 2 в мире. Если сравнить статистику за прошлый год, то выяснится, что в Китае было продано билетов на 9 млрд долларов, а в Америке — на 11. Американский рынок падает каждый год на несколько процентов, а китайский, напротив, растет на 20%, иногда на 25% в год. И при этом этот рынок остается очень закрытым, иностранные фильмы собирают на нем меньше половины кассы. Беспрецедентно, потому что в той же России эта цифра гораздо больше. И, чтобы попасть на этот рынок, иностранные кинокомпании очень часто пытаются добиться какой-то коллаборации, то есть использования трудовых ресурсов Китая, финансовых ресурсов Китая, потому что таким образом можно избегать квотирования, то есть ограничения в прокате. Всем очень интересно, как будет развиваться интернет-стриминг на китайском рынке, потому что туда не пускают. Но это тоже, конечно, огромный рынок, потому что что такое несколько сотен миллионов, если где-то есть рынок, на котором живет полтора миллиарда человек».
Международный успех «Смешариков» был очень хорошо просчитан. Хотя это не единственный успешный российский проект, отмечает главный редактор портала Filmz.ru Александр Голубчиков:
Александр Голубчиков главный редактор портала Filmz.ru «Формулы успеха никакой нет, есть качественный контент, который находит или не находит отзыва в сердцах покупателей, в их кошельках и в заключенных контрактах. Если говорить про „Смешариков“, то это продукт универсальный, и со второго сезона он уже создавался с прицелом на международные рынки, как минимум для телевизионного показа. Универсальность по сюжету, поскольку персонажи путешествуют через времена и через эпохи, и поэтому это может быть интересно не только в России. А если вспомнить „Легенду о золотом драконе, предыдущий фильм, то он тоже был закуплен для Китая, он создавался с прицелом на китайскую аудиторию, и ничего удивительного, что третий фильм этой трилогии получает международное признание. Что же касается примера успеха других российских проектов, то, пожалуй, самым ярким примером стала „Снежная королева“, создававшаяся в студии Wizart, к которой какое-то время имел отношение Тимур Бекмамбетов. Картина достаточно успешна была в прокате европейских стран, восточно-европейских, в Латинской Америке, попадала и в пятерки, и в тройки кассовых сборов, что для российского фильма очень большой успех“.
Кроме „Смешариков“, у покупателей, среди которых Китай, Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур, большой интерес вызвал российский фильм „Т-34“ компании „Марс Медиа“. Кроме того, продана лицензия на показ на территории Поднебесной нового фильма Сарика Андреасяна „Непрощенный“ с Дмитрием Нагиевым в главной роли.