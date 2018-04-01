Успех российского кино на китайском рынке

Прокат нашего анимационного фильма «Смешарики. Дежавю» на гонконгском кинорынке Filmart купили Китай, Великобритания, Вьетнам и страны Ближнего Востока, сообщила компания, занимающаяся его международной дистрибуцией.

Именно китайский кинорынок становится одним из важнейших в мире, хотя на пятки ему наступают конкуренты, говорит обозреватель сайта «Медуза», кинокритик Егор Москвитин

Егор Москвитин обозреватель сайта «Медуза», кинокритик «Сравнивать его, наверное, не с чем, потому что это совершенно новый фронтир для киноиндустрии. Если Гонконг раньше был единственным окном на китайский рынок, то сейчас инициативу пытаются перехватить и кинорынки, и кинофестивали, которые находятся либо в Тайбее, то есть Тайвань, либо в Пекине, то есть в континентальном Китае. Сегодня Китай стал рынком № 2 в мире. Если сравнить статистику за прошлый год, то выяснится, что в Китае было продано билетов на 9 млрд долларов, а в Америке — на 11. Американский рынок падает каждый год на несколько процентов, а китайский, напротив, растет на 20%, иногда на 25% в год. И при этом этот рынок остается очень закрытым, иностранные фильмы собирают на нем меньше половины кассы. Беспрецедентно, потому что в той же России эта цифра гораздо больше. И, чтобы попасть на этот рынок, иностранные кинокомпании очень часто пытаются добиться какой-то коллаборации, то есть использования трудовых ресурсов Китая, финансовых ресурсов Китая, потому что таким образом можно избегать квотирования, то есть ограничения в прокате. Всем очень интересно, как будет развиваться интернет-стриминг на китайском рынке, потому что туда не пускают. Но это тоже, конечно, огромный рынок, потому что что такое несколько сотен миллионов, если где-то есть рынок, на котором живет полтора миллиарда человек».

Александр Голубчиков: Международный успех «Смешариков» был очень хорошо просчитан. Хотя это не единственный успешный российский проект, отмечает главный редактор портала Filmz.ru

Александр Голубчиков главный редактор портала Filmz.ru «Формулы успеха никакой нет, есть качественный контент, который находит или не находит отзыва в сердцах покупателей, в их кошельках и в заключенных контрактах. Если говорить про „Смешариков“, то это продукт универсальный, и со второго сезона он уже создавался с прицелом на международные рынки, как минимум для телевизионного показа. Универсальность по сюжету, поскольку персонажи путешествуют через времена и через эпохи, и поэтому это может быть интересно не только в России. А если вспомнить „Легенду о золотом драконе, предыдущий фильм, то он тоже был закуплен для Китая, он создавался с прицелом на китайскую аудиторию, и ничего удивительного, что третий фильм этой трилогии получает международное признание. Что же касается примера успеха других российских проектов, то, пожалуй, самым ярким примером стала „Снежная королева“, создававшаяся в студии Wizart, к которой какое-то время имел отношение Тимур Бекмамбетов . Картина достаточно успешна была в прокате европейских стран, восточно-европейских, в Латинской Америке, попадала и в пятерки, и в тройки кассовых сборов, что для российского фильма очень большой успех“.

Кроме „Смешариков“, у покупателей, среди которых Китай, Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур, большой интерес вызвал российский фильм „Т-34“ компании „Марс Медиа“. Кроме того, продана лицензия на показ на территории Поднебесной нового фильма Сарика Андреасяна „Непрощенный“ с Дмитрием Нагиевым в главной роли.