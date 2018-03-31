Великобритания и страны Ближнего Востока купили продолжение «Смешариков»

Великобритания, Вьетнам и страны Ближнего Востока покажут российский анимационный фильм «Смешарики. ДежаВю». Они купили права на его прокат во время кинорынка Filmart в Гонконге.

«Во время кинорынка компания Odins Eye Entertainment, занимающаяся международной дистрибуцией фильма «Смешарики. ДежаВю» на большинстве территорий, объявила о закрытии сделок по следующим территориям: Великобритания, Ближний Восток, Вьетнам и бывшая Югославия», — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости

В то же время фильмом «Т-34» компании Марс Медиа заинтересовались Китай, Гонконг, Тайвань, Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур, а лицензия на новый фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли была продана на территорию Китая, уточняется в материале.

Кинорынок Filmart проходил в Гонконге с 19 по 22 марта. В этом году в нем приняли участие более 900 участников из 37 стран мира, среди которых профессионалы из США, Великобритании, Канады, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Филиппин, Индии и Вьетнама.