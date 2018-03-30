Объявлена конкурсная программа 40-го Московского международного кинофестиваля

40-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу, сообщает « Афиша Daily ». Киносмотр пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года.

В конкурсе документального кино — 7 картин. Швейцарско-российский «Генезис 2.0», получивший в этом году премию «Сандэнса», южнокорейский «Старый морпех», сербское «Похвальное слово ничему», немецкие «Чистильщики», итальянская «Хана», канадская «Мания», а также российский фильм под рабочим названием «Russian HipHop Beef».