Ещё
Объявлена конкурсная программа 40-го Московского международного кинофестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлена конкурсная программа 40-го Московского международного кинофестиваля 

Собака 31 минуту назад
Фото: Собака
40-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу, сообщает «Афиша Daily». Киносмотр пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года.
В нее вошло 15 картин: «12-й человек» Харальда Цварта, «Воспоминания солдата» Кима Джэхана, «Гаспар едет на свадьбу» Антони Кордье, «Гнев» Серхио Трефо, «Год Леона» Мерседес Лаборде, «Заблудшие» Дастина Финели, «Неаполь под пеленой» Ферзана Оцпетека, «Ночной бог» Адильхана Ержанова, «Офелия» Клер Маккарти, «Ричард спускается в ад» Роберты Торре, «С пеной у рта» Яниса Нордса, «Стойкость» Рашида Маликова, «Халеф» Мурата Дюзгюноглу, «Царь-птица» Эдуарда Новикова и «Ню» Ян Гэ.
В конкурсе документального кино — 7 картин. Швейцарско-российский «Генезис 2.0», получивший в этом году премию «Сандэнса», южнокорейский «Старый морпех», сербское «Похвальное слово ничему», немецкие «Чистильщики», итальянская «Хана», канадская «Мания», а также российский фильм под рабочим названием «Russian HipHop Beef».
В жюри основного конкурса вошли российская режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж, и китайский режиссер Лян Цяо. Судить документальную программу будут директор Музея «Московский дом фотографии» Ольга Свиблова, директор фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр и литовский режиссер Салюс Бержинис. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
В Эрмитаже покажут Вермеера, раннего Рембрандта и другие шедевры Лейденской коллекции 5 лучших мультфильмов, озвученных Олегом Анофриевым В Петербурге покажут фильм о легендарном британском дизайнере, королеве панк-моды Вивьен Вествуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение