Из Золушки в принцессу: 12 шок-преображений из сериалов

На какую операцию решилась Рейчел Грин из «Друзей», как выглядела Пейдж из «Зачарованных» в подростковом возрасте и почему все до сих пор с замиранием сердца ждут преображения Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа»? BeautyHack собрал самые яркие преображения героинь сериалов и многосерийных фильмов.

Бетти Суарес, «Дурнушка»

Преображения умной и немного нелепой Бетти в исполнении Америки Ферреры ждали все — мешковатые яркие наряды сменили женственные платья, челка отросла, да и брекеты остались в прошлом. Работающая в нью-йоркском журнале высокой моды дурнушка часто оказывалась объектом насмешек своих высокомерных коллег — неудивительно, что спустя четыре сезона Бетти сменила очки, выщипала брови и освоила искусство макияжа. В финале сериала похорошевшая героиня отправляется в Лондон, осваивать новую работу редактора журнала — чем не классика?

Катя Пушкарева, «Не родись красивой»

Вдохновленная «Дурнушкой» история о настоящей русской Золушке — Кате Пушкаревой, никого не оставила равнодушным (также как и вечно грустные карие глаза Андрея Жданова ). Это классическая история гадкого утенка: умная, но не придающая большого значения внешности, Катя попадает в компанию по производству модной одежды и никак не может вписаться в коллектив. Но в отличие от Дурнушки Бетти, история главной героини усложняется из-за безответной любви неприступного начальника. В финале Катя снимает брекеты и очки, переодевается из бабушкиной кофты в кружевное платье и показывает Жданову, что он потерял.

Моника Геллер, «Друзья»

Серии с отсылками в прошлое Моники и Росса Геллер любят все поклонники сериала «Друзья», потому что без смеха на Кортни Кокс в костюме толстушки не взглянешь. На преображение ее вдохновил другой главный герой сериала — Чендлер. Подслушав, как он высмеивает ее полноту, Моника решает во что бы то ни стало похудеть — и ей удается это сделать всего за год. Но даже потом, пересматривая старые школьные видео, Моника оправдывается: «Камера прибавляет несколько фунтов!» На что слышит классический комментарий Чендлера: «Сколько же камер тебя снимало?» Стоит ли напоминать, что потом герои поженятся?

Рейчел Грин, «Друзья»

Лучшая подруга Моники тоже превратилась в красавицу. Избалованная папина дочка, решающая в первой серии жить самостоятельно, не сразу признается, что уменьшила нос. Правду все узнали из тех же старых видеозаписей — на них Рейчел предстает в нелепых нарядах из 80-х, с объемной челкой и большим носом. Несмотря на то, что этот изъян не мешал ей стать самой популярной девочкой в школе, героиня решается на ринопластику. Кстати, Дженнифер Энистон , сыгравшая Рейчел, тоже корректировала форму носа, но, по ее словам, дело было в искривленной перегородке.

Одиннадцать, «Очень странные дела»

Американский научно-фантастический сериал рассказывает о таинственных происшествиях американского города Хоукинс, где в результате неосторожных научных экспериментов стал хозяйничать монстр из параллельной реальности. Одна из главных героинь — наголо остриженная девочка по имени Одиннадцать (или просто Дина), появляющаяся из ниоткуда и обладающая сверхъестественными способностями. Во втором сезоне Дину не узнать — она щеголяет с красивыми кудряшками и даже впервые делает макияж. Надо полагать, Милли Бобби Браун голову брила не напрасно — за роль в сериале актриса получила премию Гильдии киноактеров США.

Пейдж, «Зачарованные»

Пейдж — четвертая дочь Патриции Холливелл и сводная сестра Зачарованных, появляется в четвертом сезоне нашумевшего сериала. О ее прошлом зрители узнают всего из одной серии, но этого достаточно — Пейдж была трудным подростком, и ее внешний вид это только доказывает: лоб закрыт объемной челкой, на макияж нет и намека, а зубы «украшают» брекеты. Для преображения магическая сила не потребовалась: в сериале Пейдж сразу предстает красивой молодой девушкой, которой предстоит восстановить Силу Трех.

Катерина Тихомирова, «Москва слезам не верит»

Историю провинциалки Кати Тихомировой все знают наизусть — героиня влюбляется, но остается одна и в одиночку растит дочь. Неудивительно, что фильм нашел такой отклик в наших сердцах — Катерина учится на собственных ошибках, всего добивается сама и во второй части кинофильма предстает уверенной в себе и успешной женщиной. Мало кто знает, что от работы над фильмом режиссер Владимир Меньшов сначала хотел отказаться, но его заинтриговал оригинальный сценарный ход, поделивший фильм на две части, где Катерина засыпает несчастной работницей завода, а просыпается начальником предприятия.

Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»

«Сказка о руководящей Золушке» — так звучало одно из возможных названий двухсерийного фильма. Режиссер Эльдар Рязанов не видел в роли всем известной мымры никого, кроме Алисы Фрейндлих , но перевоплощение далось актрисе нелегко. Перед съемками над тем, чтобы превратить ее в неухоженную и занудную директрису в нелепых очках, трудилось немало гримеров. Момент, когда Людмила Прокофьевна появляется в офисе с идеальной укладкой, легким макияжем и в летящем платье до сих пор вызывает улыбку — а всему виной, как вы знаете, служебный роман!

Жади, «Клон»

На исполнительницу роли Жади в бразильской саге «Клон» Джованну Антонелли сразу обрушилась популярность — многие до сих пор не теряют надежды в точности повторить образ восточной красавицы. В первой серии Жади предстает молодой девушкой, не нуждающейся в ярком макияже и дорогих украшениях. Несчастная любовь и жизнь в гареме все расставили по местам: героиня четко очерчивает брови, рисует длинные черные стрелки и прячет роскошные кудри под шелковый платок.

Бетти Дрейпер, «Безумцы»

Сериал переносит нас в шестидесятые — все события связаны с рекламной фирмой «Стерлинг-Купер», а главными героями становятся руководитель Дон Дрейпер и его сотрудники. Женская эмансипация — одна из тем, поднимаемых в сериале, и преображение Бетти Дрейпер (жены главного героя) тому пример. Бетти ненавидит свой статус домохозяйки, уходит от мужа, толстеет, а потом приходит в форму и меняет цвет волос. Самой актрисе Дженьюэри Джонс тоже приходилось резко сбрасывать вес — для роли в блокбастере «Люди Х» актриса похудела на размер благодаря строгой диете из сырых овощей и свежевыжатых соков.

Габриэль Солис, «Отчаянные домохозяйки»

Отчаянная домохозяйка Габриэль Солис живет в шикарном доме со своим мужем Карлосом, изменяет ему с красивым садовником и охотно участвует в сплетнях о жителях их маленького городка. В пятом сезоне Габи предстает пополневшей дамой, мамой двух дочерей и женой Карлоса, потерявшего зрение в результате несчастного случая. Она перестала следить за собой и из обтягивающих коротких платьев переоделась в мешковатые рубашки. Но когда врачи сообщили, что операция поможет мужу вернуть зрение, Габи берет себя в руки и возвращает себе былые формы.

Милагрос Эспосито, «Дикий ангел»