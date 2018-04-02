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Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло
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Тест: что сказал Попандопуло? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"
Одна из любимейших картин всех советских зрителей — "Свадьба в Малиновке" — вышла в прокат в далеком 1967 году. С тех пор реплики из этого фильма растащили на цитаты, которые прочно вошли в нашу речь.
Мы решили вспомнить обаятельного Попандопуло — персонажа, блестяще исполненного Михаилом Водяным. На Всесоюзном кинофестивале в 1968 году Михаил Водяной, а также Зоя Федорова, Владимир Самойлов и Михаил Пуговкин получили приз "За лучший комедийный ансамбль" в фильме "Свадьба в Малиновке".
Пройдите тест и узнайте, помните ли вы цитаты любимого персонажа из "Свадьбы в Малиновке".
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