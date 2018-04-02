Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло

Тест: что сказал Попандопуло?

Одна из любимейших картин всех советских зрителей — "Свадьба в Малиновке" — вышла в прокат в далеком 1967 году. С тех пор реплики из этого фильма растащили на цитаты, которые прочно вошли в нашу речь.

Владимир Самойлов и Мы решили вспомнить обаятельного Попандопуло — персонажа, блестяще исполненного Михаилом Водяным. На Всесоюзном кинофестивале в 1968 году Михаил Водяной, а также Зоя Федорова Михаил Пуговкин получили приз "За лучший комедийный ансамбль" в фильме "Свадьба в Малиновке".

Пройдите тест и узнайте, помните ли вы цитаты любимого персонажа из "Свадьбы в Малиновке".