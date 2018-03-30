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В ЦДА состоится премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь»
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В ЦДА состоится премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь» 

Свободная пресса 38 минут назад
Фото: Свободная пресса
3 апреля в Малом зале Центрального Дома Актера им. А. А. Яблочкиной состоится премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь» по пьесе знаменитого драматурга Александра Володина.
Режиссером постановки выступил Роман Шевченко, выпускник мастерской Романа Григорьевича Виктюка.
Это совершенно новый и предельно современный взгляд на классическое произведение Володина. Это спектакль о вечной теме любви в разных ее проявлениях — «Любовь, как исцеление» и «Любовь как случайная смерть».
Сценическое пространство спектакля нарочно выстроено с характерным минимализмом. Декорациями ему служат только стулья, что совершенно не мешает зрителю переноситься из одной истории в другую. Даже напротив, эта театральная условность помогает рассмотреть самое главное и самое важное.
Перед зрителем разворачиваются истории отношений разных пар, по-своему счастливых, и по-своему несчастных, объединенных одним сильнейшим чувством — любовью. Что такое любовь и что такое привязанность, какова цена расставания и может ли жить человек без любви? Каждая история в спектакле наполнена сильными, искренними чувствами, а еще — юмором и надеждой, что любимые, пройдя испытания жизни, научатся быть счастливыми и вновь обретут друг друга.
Все роли исполняют молодые актёры, которые только начинают знакомиться с миром влюбленности, любви, отношений. Благодаря этому спектакль во многом приобретает комичность. Образы становятся выразительными, переполненными иронией, но, в то же время, очень живыми и настоящими.
Главную роль играет Владимир Невгоденко, ученик В. В. Мерзоева, известный зрителю по фильму «Южный сценарий» (2016). Сейчас он снимается в телесериале «Саша+Маша» на ТНТ.
Продолжительность спектакля — 1 час 40 мин.
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