В ЦДА состоится премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь»

3 апреля в Малом зале Центрального Дома Актера им. А. А. Яблочкиной состоится премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь» по пьесе знаменитого драматурга Александра Володина

Это совершенно новый и предельно современный взгляд на классическое произведение Володина. Это спектакль о вечной теме любви в разных ее проявлениях — «Любовь, как исцеление» и «Любовь как случайная смерть».

Сценическое пространство спектакля нарочно выстроено с характерным минимализмом. Декорациями ему служат только стулья, что совершенно не мешает зрителю переноситься из одной истории в другую. Даже напротив, эта театральная условность помогает рассмотреть самое главное и самое важное.

Перед зрителем разворачиваются истории отношений разных пар, по-своему счастливых, и по-своему несчастных, объединенных одним сильнейшим чувством — любовью. Что такое любовь и что такое привязанность, какова цена расставания и может ли жить человек без любви? Каждая история в спектакле наполнена сильными, искренними чувствами, а еще — юмором и надеждой, что любимые, пройдя испытания жизни, научатся быть счастливыми и вновь обретут друг друга.

Все роли исполняют молодые актёры, которые только начинают знакомиться с миром влюбленности, любви, отношений. Благодаря этому спектакль во многом приобретает комичность. Образы становятся выразительными, переполненными иронией, но, в то же время, очень живыми и настоящими.

Главную роль играет Владимир Невгоденко , ученик В. В. Мерзоева, известный зрителю по фильму «Южный сценарий» (2016). Сейчас он снимается в телесериале «Саша+Маша» на ТНТ.

Продолжительность спектакля — 1 час 40 мин.