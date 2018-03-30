Бен Аффлек ответил на критику своей огромной татуировки

Еще в 2015 году папарацци заметили на пояснице Бена Аффлека татуировку, о которой прежде никто ничего не знал. «Это для роли», — отрезал Аффлек, который в то время был занят съемками собственного фильма «Закон ночи».

Спустя несколько месяцев стало ясно: татуировка вправду есть, огромная! И лучше бы она действительно была временной, потому что выглядела как феникс на всю спину — полуразмытый, цветной и аляповатый. СМИ тут же предположили, что феникс символизирует «возрождение» актера после болезненного развода с Дженнифер Гарнер в том же году (на что Гарнер пошутила, что отказывается быть пеплом). Еще одна бывшая актера, Дженнифер Лопес , назвала рисунок «ужасным» и спросила, зачем Бен это сделал.

Спустя три года феникс по-прежнему остается на спине Аффлека, и недавно его снова начали обсуждать в Сети. Пользователи заметили, что актер, должно быть, обновил тату, добавив к ней цветов (и лучше от этого она выглядеть не стала). Судя по всему, ситуация здорово достала Бена: обычно редко появляющийся в соцсетях, он резко отреагировал на критику.

«Как у меня дела? Да я в порядке, ребята. Мою «толстую кожу украшает показушная татуировка», или как там», — написал актер у себя в Twitter, процитировав издание The New Yorker. Журнал, помимо прочего, раскритиковал вес и внешний вид Бена, намекнув, что он начинает выглядеть так же нелепо, как Гомер Симпсон. «Самое странное во всей этой истории с татуировкой Бена Аффлека — это то, что он солгал, сказав, что она для роли, и думал, что мы не узнаем», — прокомментировала блогер Софи Бенуа, и лучше, пожалуй, и не скажешь. Ведь, действительно, не совсем понятно, на что рассчитывал актер?..

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