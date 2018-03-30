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«Гоголь. Вий» пародирует зарубежную фантастику
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«Гоголь. Вий» пародирует зарубежную фантастику 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Уже марта на большие экраны выходит фильм «Гоголь. Вий» — продолжение прошлогоднего проекта «Гоголь. Начало». В центре повествования — история об убийствах молодых девушек в селе Диканька, которые расследует Николай Васильевич Гоголь.
Не нужно быть знатоком литературы, чтобы увидеть, насколько сценаристы пренебрегли оригинальными сюжетами классика. От «Вия» осталась лишь коронная фраза — «поднимите мне веки». Дальше идет, как утверждают создатели, откровенная пародия на зарубежную фантастику. Вий больше похож на титанов из марвеловских фильмов про Тора, главный злодей (всадник) — смесь всадника без головы Тима Бертона и назгула из «Властелина колец». В общем, полнейшая отсебятина, однако сделанная со вкусом. Данный проект определенно можно считать революционным шагом в российском кинематографе. По качеству визуальных эффектов он может встать в один ряд с многими голливудскими блокбастерами. Одна сцена битвы с Вием в стенах старинной часовни чего стоит!
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