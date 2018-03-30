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«Голодные сердца» с Адамом Драйвером выходят в прокат
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«Голодные сердца» с Адамом Драйвером выходят в прокат 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
5 апреля на российские экраны выходит мелодрама «Голодные сердца» Саверио Костанцо, фильм-обладатель итальянского «Золотого глобуса», участник Международного кинофестиваля в Торонто, подаривший нам одну из самых сильных ролей Адама Драйвера. За роли в этой картине Драйвер и Альба Рорвахер получили Кубки Вольпи 71-го Венецианского кинофестиваля.
Московская премьера пройдет 31 марта в большом зале киноцентра «КАРО 11 Октябрь». Фильм представит кинокритик и киновед Андрей Плахов. После показа — обсуждение. Подробнее о мероприятии по ссылке.
Джуд и Мина, американец и итальянка, случайно знакомятся в Нью-Йорке, влюбляются и не успевают оглянуться, как женятся и становятся родителями. Но события принимают тревожный оборот с рождением сына. Мина убеждена, что ребенок — избранный, индиго и должен быть защищен от внешнего мира. Материнская любовь может нанести сыну непоправимый вред, если только Джуд не остановит жену.
"Голодные сердца" Саверио Костанцо, обладателя «Золотого Леопарда» Международного кинофестиваля в Локарно и номинанта на «Золотого льва» — берущая за душу семейная история, которая возрождает традиции неореализма, заставляет сопереживать героям, как родным, и держит в напряжении до самого конца, который в любой момент может обернуться началом.
Видео: YouTube/ПилотКино
Режиссер Саверио Костанцо был отмечен Премией Пазинетти и специальной премией от организаторов Венецианского кинофестиваля. «Голодные сердца» получили семь номинаций на итальянский «Оскар» — премию «Давид ди Донателло», семь номинаций на «Серебряную ленту» и приняли участие в более чем 50 европейских и международных кинофестивалях, включая специальную секцию Международного кинофестиваля в Торонто.
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