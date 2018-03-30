Сериал «Миллиарды». Третий сезон, первая серия

Драма «Миллиарды», в создании которой участвовал финансовый журналист The New York Times Эндрю Росс Соркин, — серьезная попытка отрефлексировать биржевые крахи с начала XXI века. Сериал основан на реальных событиях: конфликте между миллиардером Стивом Коэном и прокурором Южного округа Нью-Йорка Притом Бхарарой в связи с инсайдерской торговлей на фондовом рынке.

В третьем сезоне экстремального шоу о мире финансов и власти ставки растут, а нервы персонажей на пределе. По мнению создателей сериала, ослепленные жаждой мести прокурор Чак Роудс и король хедж-фондов Бобби Аксельрод действительно превращаются в «настоящих монстров», готовых на все, вплоть до самоуничтожения. Друзья, родители, жены — всего лишь пешки в этой войне. И для многих героев это становится очевидным.