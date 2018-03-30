Режиссеры-призраки: 10 фильмов, снятых не теми режиссерами, что указаны в титрах

Если вы пристально следите за новостями кино, то наверняка замечали, как из новых проектов режиссеры вылетают словно пробки шампанского. Конечно, этому бывает множество причин и объяснений — не сошлись в видении, как снимать картину, или не договорились об условиях работы.

В итоге будущие картины меняют режиссеров на этапе подготовки, во время съемок, а то и на финальном монтаже. В ряде случаев такие замены даже не озвучиваются, в титрах указывается одно имя, в то время как съемками руководил совсем другой человек, часто никак не упомянутый.

Присутствие такого «режиссера-призрака» можно вычислить лишь по фирменным приемам, узнаваемым деталям или из интервью, данных много лет спустя.

Источник: film.ru «Он бродил по ночам» (1948) / He Walked by Night

Классический нуар «Он ходил по ночам», словно подтверждая свое название, является одним из первых проявлений такого понятия, как «режиссер-призрак». Формально картина числится сольной работой Альфреда Веркера, но большинство киноведов сходятся во мнении, что большую часть картины снял Энтони Манн , поднаторевший в жанре и имеющий отчетливый почерк.

Подробности сотрудничества двух постановщиков утрачены, и никто сегодня не может сказать, почему Манн, приведший в проект своих постоянных сценариста и оператора, вдруг отошел от работы за несколько дней до окончания съемок, поэтому мы остаемся с тем, что есть: режиссером числится Веркер, а имя Энтони Манна из всех документов вымарано. Для зрителя, впрочем, все очевидно — рука Манна особенно заметна в сценах перестрелок или жестоких эпизодах с натуралистичными ранами.

«Полтергейст» (1982) / Poltergeist

По поводу классического хоррора «Полтергейст» споры ведутся до сих пор. Вопрос, кто же действительно снял этот фильм, не так прост. Напомним, что идея картины принадлежала Стивену Спилбергу , однако по какой-то причине он не стал режиссером, а пригласил на это место Тоба Хупера, автора «Техасской резни бензопилой».

Одна из версий столь неожиданного решения была озвучена много позже оператором фильма Мэттью Леонетти. В частности, он сказал: «Безусловно, это фильм Стивена Спилберга, Стивен его придумал, он же его и поставил. А Тоба пригласили из-за опасения начала забастовки режиссеров. Спилбергу некогда было отвлекаться на подобные вещи, и он на всякий случай „прикрылся“ Хупером. Не очень красивая история, но Тоб не был против».

«Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение Джедая» (1983) / Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi

Ни у кого не вызывает вопроса авторство «Звездных войн» — безусловно, оригинальная трилогия является детищем Джорджа Лукаса . Однако в силу разных причин Лукас числится постановщиком только в «Новой надежде», далее он вроде бы отходит на второй план и сосредотачивается на сценарии и продюсировании. Но так ли все было на самом деле?

В «Эпизоде 5» — возможно, но вот по поводу «Возвращения джедая» существует масса свидетельств того, что на съемочной площадке Джордж Лукас был активнее, значимее и авторитетнее номинального постановщика Ричарда Маркуанда . По воспоминаниям Джо Джонстона , работавшего тогда в команде производства визуальных эффектов, Лукас всегда был на съемочной площадке и вносил коррективы в каждую сцену. Съемки не начинались без его одобрения, а постпродакшен и вовсе был под его тотальным контролем. Видимо, еще одна строчка в титрах истинному режиссеру была не нужна, и Лукас отдал ее своему ассистенту.

«Рэмбо: Первая кровь 2» (1985) / Rambo: First Blood Part II Ни в одном справочнике вы не увидите документальных указаний на то, что Сильвестр Сталлоне является режиссером картины «Рэмбо 2». Наоборот, все заслуги здесь приписываются Джорджу Косматосу, но, по некоторым сведениям, именно Слай занимался постановкой картины, хотя и не афишировал этого.

Сталлоне к тому времени обладал достаточной хваткой, опытом и весом, чтобы любой проект подмять под себя, — как режиссер к 1985 году он сделал уже немало фильмов. Косматос же, напротив, в 80-е снимал неохотно и не был особенно успешен, так что сотрудничество на ниве экранного покорения Вьетнама вполне могло быть взаимовыгодным.

Сам Сильвестр Сталлоне эту тему всегда обходил стороной, но его нечаянно выдал Курт Рассел , о котором речь пойдет чуть ниже. Рассел в свое время получил от Слая такой совет: «Если тебе нужен подставной режиссер, используй Джорджа, как я в „Рэмбо 2“». Выглядит как чистосердечное признание.

«Танго и Кэш» (1989) / Tango & Cash

Боевиком «Танго и Кэш», при всей его несуразности и невыдающихся кассовых результатах, мы привыкли гордиться — еще бы, самый успешный в Голливуде российский режиссер Андрей Кончаловский поставил ленту с участием мегапопулярных актеров Сильвестра Сталлоне и Курта Рассела. Почему не случилось громкого успеха у потенциально хитовой картины?

Да потому что на площадке царил настоящий бардак — за время работы сменилось три оператора, сценарий дописывался на коленке, а в финале продюсеры еще и решили расстаться с Кончаловским. Им показалось, что режиссер «не тянет». Когда съемки уже перевалили за экватор, нашего соотечественника сменил у руля Альберт Магноли. Правда, студия не стала вписывать его имя в титры.

Заметно ли влияние Магноли? Разумеется. Новый режиссер украсил оставшиеся ему сцены россыпью неона и нелепыми шутками, а полицейский триллер превратил в фарс, о чем Кончаловский впоследствии очень сокрушался.

«Тумстоун» (1993) / Tombstone

Переживающий очередную волну молодости жанр вестерна в начале 90-х подарил зрителям немало любопытных проектов, в том числе и очередную экранизацию знаменательных событий, произошедших у коралля О-Кей в городке Тумстоун. Картина с незамысловатым названием «Тумстоун» собрала в кадре массу звезд: от Вэла Килмера до Билли Боба Торнтона , от Билли Зейна до Билла Пэкстона , от Майкла Бина до Чарльтона Хестона. Но наиболее примечательным стало участие в ленте Курта Рассела, который не только сыграл одну из главных ролей, но и фактически поставил картину.

Режиссером должен был стать сценарист Кевин Жарр, но продюсеры уволили его еще до начала съемок, и тогда Рассел, для которого фильм был крайне важен, пригласил уже знакомого нам Джорджа Косматоса на условиях беспрекословного выполнения всех своих указаний. В интервью, данном в 2005 году, Рассел поведал, что каждый вечер расписывал план съемок на следующий день, а Косматос лишь безропотно этому плану следовал. Вот и решайте, кто настоящий постановщик «Тумстоуна».

«Водный мир» (1995) / Waterworld

В ту пору, когда Кевин Костнер находился на пике популярности, практически всегда рядом с ним присутствовал Кевин Рейнольдс — они вместе работали над «Фанданго», Рейнольдс был рядом на площадке «Танцующего с волками», наконец, тандем вместе запустил проект «Водный мир».

Именно на постапокалиптическом боевике дружба двух мастеров дала течь — с появлением проблем в съемках начал неконтролируемо расти бюджет, Костнер и Рейнольдс перестали понимать друг друга, и в итоге режиссер просто бросил работу и ушел. Оставшуюся часть доснимал сам Кевин, он же занимался финальным монтажом и постпродакшеном. Конечный результат оказался не так уж и плох, по крайней мере это увлекательное кино с любопытными героями, все ведь могло быть гораздо хуже. А Костнер и Рейнольдс потом помирились и сняли вместе сериал «Хэтфилды и Маккои».

«Бэйб: Четвероногий малыш» (1995) / Babe

Меньше всего поклонники «Безумного Макса» ожидали от Джорджа Миллера фильма про говорящего поросенка, но факт остается фактом: десять лет Миллер писал сценарий детского фильма, оттачивал технологии и искал финансирование для картины «Бэйб: Четвероногий малыш». Почему же Миллер не снял столь дорогой его сердцу фильм сам, а перепоручил ответственное и затратное дело никому не известному Крису Нунану

Сам Джордж говорит, что у него просто не было на это сил, он остался выжат досуха «Маслом Лоренцо», но, похоже, мэтр лукавит — и это легко доказать. Сравните «Бэйб: Четвероногий малыш» с сиквелом «Бэйб: Поросенок в городе», и вам будет очевидно, что фильмы сделаны одной и той же рукой. Разве что продолжение чуточку мрачнее, но это лишь подтверждает теорию — значит, задачей Нунана было немного раскрасить темные тона, придуманные для детской истории Джорджем Миллером.

«V значит вендетта» (2005) / V for Vendetta

Большие поклонники комикса Алекса Мура, братья Вачовски (тогда еще братья) написали сценарную адаптацию графического романа «V значит вендетта» еще в начале 1990-х, но тогда им не удалось продать идею ни одной из студий. После успеха «Матрицы» перед Вачовски были открыты все двери, однако сами они так вымотались постановкой одновременно двух сиквелов своего суперхита, что ограничились в проекте «Вендетта» только продюсерскими должностями.

Но это на бумаге, а на деле братья не слишком доверяли своему верному ассистенту Джеймсу Мактигу , для которого картина должна была стать режиссерским дебютом, и контролировали процесс съемок до самых мелочей, вплоть до того, что временами возвращались к привычной схеме — Вачовски у руля, а Мактиг «на побегушках». Влияние братьев особенно заметно на монтаже, цветокоррекции и в постановке ряда экшен-сцен, хотя в титрах числится только Мактиг.

«Судья Дредд» (2012) / Dredd

Судьба «Дредда» в прокате была незавидной — фильм не нашел поддержки у широкого зрителя, но среди поклонников жанра быстро обрел культовый статус, и не в последнюю очередь благодаря режиссуре. Но не спешите рассыпаться в благодарностях в адрес Пита Трэвиса , возможно, его роль в создании кибербоевика не так уж и велика.

Еще когда фильм находился на стадии постпродакшена, в сеть просочились слухи о том, что Трэвис не довел съемки до конца и был уволен с поста режиссера, а его место занял продюсер проекта Алекс Гарленд , автор недавней «Аннигиляции». Студия поспешила выступить с заявлением, что вклад Трэвиса никто не оспаривает, его имя остается в титрах и претензий к его работе нет.