Планируется новая экранизация романа Стивена Кинга 

Продюсеры Джеймс Ван, снявший "Проклятие Аннабель" и Рой Ли, работавший над недавней картиной "Оно" экранизируют очередной роман Стивена Кинга "Томминокеры".
Роман был опубликован в 1987 году. Сюжет разворачивается вокруг жителей американского городка, которые оказались подвержены воздействию опасного газа с космического корабля, что был откопан накануне. Перемены для людей существенны: они обретают суперспособности, но при этом у всех появляется склонность к насилию.
Благодаря теме неконтролируемого технического прогресса и ядерной угрозе, предполагается, что лента будет очень актуальной.