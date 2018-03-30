Планируется новая экранизация романа Стивена Кинга

Роман был опубликован в 1987 году. Сюжет разворачивается вокруг жителей американского городка, которые оказались подвержены воздействию опасного газа с космического корабля, что был откопан накануне. Перемены для людей существенны: они обретают суперспособности, но при этом у всех появляется склонность к насилию.

Благодаря теме неконтролируемого технического прогресса и ядерной угрозе, предполагается, что лента будет очень актуальной.