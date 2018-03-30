Добронравов Виктор Федорович

Дата рождения: 8 марта 1983 год Место рождения: Таганрог

Знак зодиака: Рыбы

Виктор Добронравов родился в семье актера Федора Добронравова и воспитательницы детского сада Ирины Добронравовой. В детстве много времени проводил за кулисами театров, где работал его отец (на тот момент Федор был актером воронежского театра). В восемь лет состоялся дебют артиста

Детство, рассказывал актер, не было богатым, но было очень счастливым: он воспитывался в атмосфере любви. Мать и отец баловали детей (в семье, помимо Виктора, есть и младший сын Иван), чем могли. В первый класс мальчик пошел в Таганроге. Он был прилежным учеником, успевал в школьные годы подрабатывать монтировщиком сцены.

Мальчик с детства мечтал стать актером, поэтому после окончания школы он подал документы в Театральное училище имени Щукина, которое успешно окончил в 2004 году. В том же году Виктор был принят в труппу театра имени Евгения Вахтангова. В 2009 году стал победителем телекастинга «Найди Чудовище» и получил главную мужскую роль в мюзикле «Красавица и Чудовище».

Добронравов решил попробовать себя в кино, он дебютировал в многосерийной драме Александра Аравина «Московские окна» (2001), а в последующие годы появлялся в «Кодексе чести» (2004-2011), «Антикиллере-2» (2003) и фильме Егора Кончаловского «Побег» (2005). Но настоящий успех молодому актеру пришел после мелодрамы «Не родись красивой».

Кроме успехов в кино и театре, молодой человек отличился и на музыкальном поприще. Он является вокалистом известного в узких кругах коллектива «Ковер-Квартет».

Личная жизнь Виктора Добронравова

В 2010 году Виктор женился на фотографе Александре Торгушниковой. Пара воспитывает двоих детей: в 2016-ом у них родилась девочка Василиса, а в 2017-ом — Варя.

Интересные факты:

Виктор Добронравов мечтает сыграть Джеймса Бонда . " Еще ребенком я любил фильмы о Джеймсе Бонде: погони, перестрелки, драки. Я совершенно не похож на суперагента, я совсем другой. Но для этой роли я бы походил в спортзал, научился бы драться, ездить на одном колесе. Это было бы очень интересно", — рассказывал актер в одном из интервью;

Виктор признавался, что ему было непросто строить отношения с девушками. У актеров, утверждает он, просто-напросто не остается для этого времени.

Фильмография:

«Сочинение ко Дню Победы» (1998)

«Московские окна» (2001)

«Кодекс чести-2» (2004)

«Шекспиру и не снилось…» (2005)

«Не родись красивой» (2005-2006)

«Все возможно» (2007)

«Чемпион» (2008)

«О чём говорят мужчины» (2010)

«Дело гастронома № 1» (2011)

«Ялта-45» (2011)

«Большая ржака» (2012)

«Братья по обмену» (2013)

«Обними меня» (2014)

«Фамильные ценности» (2015)