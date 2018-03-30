Добронравов Иван Федорович

Дата рождения: 2 июня 1989 год Место рождения: Воронеж, Россия

Знак зодиака: Близнецы

Иван Добронравов родился в Воронеже. Когда мальчику исполнился год, семья переехала в столицу. В Москве отец будущего актера получил место в театре «Сатирикон». Именно там Ваня и провел свое детство. Он не только наблюдал за тем, как играет папа, но и принимал участие во многих постановках. В спектакле «Слуги и снег» Ваня сыграл роль подкидыша Микки, а в постановке «Город миллионеров» оказался на одной сцене со знаменитыми Инной Чуриковой Арменом Джигарханяном . Зачастую роли Ивану доставались небольшие и даже без слов.

В девятом классе мальчик вдруг решил заняться рисованием. Получалось у него отлично, и он задумался о карьере дизайнера. Но актерские гены все-таки взяли свое. После окончания школы Иван поступил в ВТУ имени Б. В. Щукина, которое успешно закончил.

В кино Иван попробовал себя впервые в 2001 году в фильме «Искатели», когда ему было всего 11 лет. Вместе с отцом он пришел «Мосфильм» и попался на глаза создателям мини-сериала «Искатели». Продюсеру ранее утвержденный кандидат не понравился, и ассистент находился в поисках подходящего на роль мальчика. Увидев Ваню, он понял, что им продюсер точно будет доволен. После первой пробы Добронравов-младший был утвержден на роль.

Наиболее заметной в кинокарьере Ивана Добронравова является роль в картине Андрея Звягинцева «Возвращение». На Венецианском фестивале драма Звягинцева получила пять призов, включая главную награду — «Золотого льва». В России картину наградили премиями «Ника» и «Золотой орел». Дальше кинокарьера актера пошла в гору. Он снимался в сериале «Кадетство», «Сваты». Кстати, на съемках он не раз пересекался с отцом. В украинском сериале «Сваты» Иван Добронравов сыграл милиционера, задержавшего Ивана Будько, а в кинофильме «Мамы» Федор Викторович сыграл отца Ивана. В 2011 году Ивана снова пригласил сняться Андрей Звягинцев в картину «Елена», и Добронравов-младший, конечно, не отказался.

Личная жизнь Ивана Добронравова

Ваня предпочитает не распространяться о личной жизни. Однако в 2017 году в Сети появились фотографии со свадьбы актера с девушкой Анной. О ней ничего не известно. Оба супруга ведут закрытые аккаунты в соцсетях.

Интересные факты

Актер очень тщательно подходит к выбору ролей. Сам же, признается он, любит массовые картины типа «Терминатора» и «Пиратов Карибского моря»

Фильмография

2003 — Возвращение — Иван

2009 — Короткое замыкание

2010 — Перемирие

2011 — Дом 2012 — Чемпионы из подворотни

2012 — Иуда

2012 — Мамы, к/а, новелла «Парашют»

2012 — Истальгия / Eastalgia

2013 — Гагарин. Первый в космосе

2014 — Лабиринты судьбы

2016 — Страна чудес

2016 — Человек из будущего

2018 — Купи меня