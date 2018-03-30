Новый фильм Любови Аркус «Машенька» открыл фестиваль в Центре документального кино

МОСКВА, 30 марта. / ТАСС /. Новый фильм режиссера Любови Аркус «Машенька» открыл трехдневный фестиваль в Центре документального кино, посвященный людям с аутизмом и другими ментальными особенностями.

Фестиваль стартовал в Центре документального кино 30 марта в преддверии Всемирного дня распространения информации об аутизме, который отмечают ежегодно 2 апреля. Фестиваль организован центром «Антон тут рядом», фондами «Обнаженные сердца» и «Выход».

На открытие фестиваля учредитель и президент фонда «Выход в Петербурге», основатель центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус привезла режиссерскую версию своего нового фильма «Машенька». «Там есть возможность большого фильма, но у меня была всего неделя, чтобы тот материла, который накопился за пять лет, сложить. Не судите строго, это рабочая версия», — сказала она.

Режиссер напомнила, что «искусство — наш главный адвокат», потому что можно много приводить цифр и статистики, но человек ближе всего может к себе подпустить то, что получил другим способом. «У каждого человека есть свои сложные отношения с нормой», — добавила Аркус. «Когда дело идет о ментальных особенностях, о любом отличном от общепринятого устройстве отдельного человека — человечество в массе своей чаще всего не хочет вникать в суть и подробности», — сказала она.

В показах будут участвовать картины в различных жанрах: это «Анимированная жизнь», история аутичного мальчика, которому диснеевские мультфильмы помогли понять, что такое эмоции, «Ее зовут Сабина» — картина о 32-летней молодой женщины с аутизмом, снятая ее сестрой, известной актрисой и режиссером Сандрин Боннер , «Рай океана» — фильм об умирающем родителе ребенка с аутизмом. Программу для фестиваля подобрала сама Аркус.

"Наши фонды не имеют дело с диагнозами. В детских садах и школах, в центрах для взрослых, которые мы создаем или опекаем, дети и взрослые с разными записями в медицинских карточках. И фильмы, которые мы отобрали, говорят не о болезнях, а о человечности и открытости", — пояснила она. Также в рамках фестиваля покажут социальную рекламу об аутизме.

Кто такая Машенька

Главная героиня фильма Аркус — молодая девушка Машенька. Она написала режиссеру после фильма «Антон тут рядом» и вот уже пять лет ходит в одноименный центр.

"Я начала ее снимать для социальной рекламы, которую я тогда снимала. У нее аутизм, и как сказать? Не то, что проблемы со зрением, у нее просто минус 17", — рассказала ТАСС Аркус. Фильм, по словам Аркус, о том, как девушка проходит путь к другой жизни, такой, которой у нее никогда не было.

До того, как попасть в центр, Маша сидела дома. «Сейчас она, как она сама себя называет, успешная женщина. Она работает, ее даже повысили, ее взяли уже на полную зарплату, с полным соцпакетом. Она помощник офис-менеджера», — пояснила Аркус.

Первая работа Маши была в журнале Аркус «Сеанс», сейчас девушка — актриса, певица, офис-менеджер.

"Поскольку это фильм, а не социальная реклама, то мы говорим о том, что стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон. Мы можем сказать, что этот фильм — история успеха, и это будет правда. А можно сказать, что жизни трагична у всех: у людей с аутизмом, у людей без аутизма, и как бы ты не достигал успехов, твой собственный аутизм всегда при тебе", — пояснила режиссер.

Третьяковская галерея зажжется синим

На 2 апреля по всей России пройдут различные мероприятия по теме аутизма: флеш-мобы, акции, семинары, мастер-классы, мероприятия для журналистов и многое другое. В частности, в Москве в очередной раз пройдет акция по привлечению внимания к проблеме аутизма «Зажги синим» (Light It Up Blue). В этот день достопримечательности разных стран — пирамиды в Египте, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия), оперный театр в Сиднее (Австралия), небоскребы в Нью-Йорке (США) и другие — загораются синим цветом в поддержку решения проблем аутизма в мире.

Акция Light It Up Blue ("Зажги синим") проводится по всему миру с 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks. Синий является официальным цветом организации. Москва впервые приняла участие в акции в 2013 году. Теперь проведением занимается фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» при поддержке правительства Москвы

2 апреля в столице 25 зданий на Тверской улице и Новом Арбате в 19:18 мск также подсветят синим. В этом году в Москве подсветку поменяют в два раза больше домов, чем в предыдущем. Цвет изменят в том числе дома-книжки на Новом Арбате и здание Центрального телеграфа на Тверской улице.

"Из тех, кто присоединился в этом году — это Третьяковская галерея, Пушкинский музей, башня «Око»в Москва-сити, Останкинская телебашня обещает подселиться, консерватория", — рассказала режиссер и основатель фонда «Выход» Авдотья Смирнова на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Смирнова также отметила, что в этом году акция охватит Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и многие другие города.