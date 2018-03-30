Самые интересные события Москвы с 23 по 25 марта

В грядущий уик-энд открывается много новых выставок, в прокате продолжает идти оскароносное кино, а также состоится один большой концерт. На выставке «Страсти по Фрейду» уложат на кушетку к знаменитому психиатру великих художников, проект «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир» расскажет про невероятные изобретения, а еще состоится большой концерт группы «Сплин».

Концерт группы «Сплин»

В пятницу, 23 марта, на арене Stadium Live выступит группа «Сплин», не так часто радующая поклонников живым концертами, поэтому стоит не упускать момент. Подробности новой программы «Тепло твоего дома» пока держатся в секрете, но тем интереснее, что на концерте, по всей вероятности, можно будет услышать песни с новой пластинки, которую сейчас записывает Александр Васильев с музыкантами. Концерт начнется в 20:00, стоимость билетов — от 3500 рублей.

Фильм «Я худею»

Название фильма «Я худею» звучит как-то простовато, и на первый взгляд кажется, что это абсолютно проходной фильм про девочку из Нижнего Новгорода, желающую похудеть, чтобы вернуть ушедшую любовь. Но, несмотря на незамысловатый сюжет и развеселый постер на канареечно-желтом фоне, фильм режиссера Алексея Нужного сделан на удивление хорошо. «Я худею» — это про критику навязанного культа и стандартов красоты, про принятие себя и отсутствие какой-либо нормы, кроме своей собственной. А еще в одном из эпизодов там появляется фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров . Кино недавно вышло в прокат, поэтому его можно увидеть в кинотеатрах Москвы.

Фильм «Леди Берд»

Новая трагикомедия очаровательной актрисы и режиссера Греты Гервиг «Леди Берд». В центре сюжета — история Кристины, она же «Леди Берд», из Калифорнии, выпускницы католической школы. Кристина хочет поступить в колледж, но у ее семьи нет на это денег: отец потерял работу, а мать работает медсестрой и очень мало зарабатывает. Собственно, сюжет фильма не так и важен, поскольку картина снята в излюбленном жанре «мамблкор» — иначе говоря, «бормотания», неспешного разговора, неспешного течения жизни. Фильм пятикратно номинировался на «Оскар» за лучшую женскую роль, режиссуру и сценарий. Смотреть — в кинотеатрах Москвы.

Выставка «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир»

В Еврейском музее показывают историю изобретений — от электромобиля Николая II и советского видеотелефона (да-да, и такое было) до фантазийных проектов молодых художников. В экспозиции будут представлены работы Дмитрия Морозова , Анны Моховой и екатеринбургского проекта «Куда бегут собаки». Среди проектов художников: сад-плантация для выращивания растений в пустыне, предсказывающая будущее машина и необычное устройство, помогающее понять друг друга без слов. Стоимость входного билета — 300 рублей.

Выставка «Прибытие поезда»

В выставочном зале Фонда культуры «Екатерина» решили собрать все образы поездов в мировом искусстве. В 1896 году знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» шокировал первых зрителей, им казалось, будто паровоз едет прямо на них. В экспозицию вошли ни много ни мало — 120 лет мирового искусства: от первой картины братьев Люмьер до композиций Кабакова и Булатова, смерти Анны Карениной и работ Мана Рэя. Выставка откроется 23 марта, стоимость билета — 200 рублей.

Темную сторону больших художников — от Тициана до Гойи — обещают показать в центре ArtPlay. Мультимедийная выставка, посвященная страстям, ужасам и соблазнам в работах Шиле, Климта, Тициана и Рубенса под звучание классической музыки стоит того, чтобы ее посетить. «Что сказал бы Зигмунд Фрейд, если бы Караваджо, Климт, Шиле, Тициан, Рембрандт, Рубенс и Гойя были его пациентами?», — задаются вопросом авторы проекта. Стоимость входного билета — 450 рублей в будни и 650 рублей в выходные.

Выставка Гастроли. Музей Людвига— собрание русского музея в МААМ