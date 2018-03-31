Колин Треворроу поставит третью часть «Мира Юрского периода»

Режиссёр снял первый фильм, но пропустил сиквел.

Колин Треворроу , снявший оригинальный «Мир Юрского периода» 2015 года, был назначен на пост режиссёра третьей картины серии, которая предположительно выйдет на экраны в 2021 году.

Вторую часть франшизы постановщику пришлось пропустить — её снял Хуан Антонио Байона , однако Треворроу, как и в первом фильме, работал над сценарием совместно с Дереком Коннелли («Конг: Остров черепа») и выступил в качестве продюсера ленты.

Сам режиссёр, помимо съёмок «Мира Юрского периода 3» ещё раз станет автором сценария — его он пишет вместе с Эмили Кармайкл , участвовавшей в создании «Тихоокеанского рубежа 2».

Премьера второй части серии состоится лишь 7 июня, однако студия Universal вместе со Стивеном Спилбергом , который выступает в качестве исполнительного продюсера, планирует поскорее начать производство продолжения. Выход на экраны третьего фильма запланирован на 10 июня 2021 года.

Первый «Мир Юрского периода» за всё время проката собрал в общей сложности более 1,61 миллирда долларов и стал одной из самых кассовых картин в истории.

Почти одновременно с сиквелом также состоится релиз игры Jurassic World Evolution — симулятора по мотивам серии, который позволит построить собственный «Парк Юрского периода» и выращивать собственных динозавров.

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